Maske takmak zorunlu mu? Maske takmama cezası var mı?

Maske takmak zorunlu mu sorusu, dışarı çıkmak isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. İnternet üzerinden maske takmama cezası var mı ve maske takmak zorunlu mu sorusuna cevap arayan vatandaşlar, buna göre tavır sergileyecek. Peki, maske takmak zorunlu mu olacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler



MASKE TAKMAK ZORUNLU MU?



Maske takmanın zorunlu olduğu, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yanıtlandı. İşte, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o açıklamaları;



“Pazar yerleri ve marketler gibi insanların toplu şekilde bulunduğu tüm alanlarda herkesin maske takması zorunlu olacaktır. Şehirlerimizde tamamında insan hareketliliğini azaltmak için gereken tedbirler yarından itibaren İl Pandemi Kurulları tarafından alınıp uygulanabilecektir. Sokaklar dahil, tüm kamuya ait mekanlarda kalabalık oluşturacak şekilde asla bir arada bulunulamayacak, sosyal mesafeye en az üç adım olarak riayet edilecektir. Aksi yönde davranışlar sergilemekte ısrar edenlere gereken idari ve adli cezalar uygulanacaktır.”