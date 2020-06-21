Maske takma zorunluluğu olan iller hangileri? İşte zorunlu maske kullanımı getirilen illerin listesi

Maske takma zorunlu olan iller, İçişleri Bakanlığı tarafından belirlendi. Koronavirüs salgınının önüne geçebilmek ve bulaş riskini önleyebilmek amacıyla denetime tabi tutulacak olan maske takma zorunluluğu, uyulmaması halinde para cezası ile sonuçlanacak. Toplu alanlarda kurallara uymayan ve maske takmayan vatandaşlar, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu çerçevesinde idari para cezası ile karşılaşacak. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi çerçevesinde bugüne kadar pek çok ilde cezai işlem uygulayan emniyet güçleri, yarından itibaren 81 ilde denetimlerini gerçekleştirerek bu yönde işlemlerini tamamlayacak. İşte, maske takma zorunluluğu hakkında merak edilen bazı bilgilerMaske takma zorunluluğu olan iller İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile belirlendi. Öncelikle bazı illerde zorunlu kılınan maske yasağı, yeni genelge ile 81 ilin valiliğine gönderilerek Türkiye genelini kapsadı. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi çerçevesinde bugüne kadar pek çok ilde cezai işlem uygulayan emniyet güçleri, yarından itibaren 81 ilde denetimlerini gerçekleştirerek bu yönde işlemlerini tamamlayacak. İşte, maske takma zorunluluğu hakkında merak edilen bazı bilgiler