Maske takma zorunluluğu olan iller hangileri? İşte maske takmamanın cezası
Maske kullanımı, Corona virüs önlemleri kapsamında Türkiye’nin pek çok ilinde zorunlu hale getirili. Maske takma zorunluluğuna uymayanlara 22 Haziran itibaren geçerli olmak üzere para cezası uygulanıyor. İl valilikleri maske takma zorunluluğu hakkında kamuoyunu bilgilendiriyor. Peki, maske takma zorunluluğu olan iller hangileri? Maske takmamanın cezası ne kadar?
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İlk olarak toplu ortamlarda zorunlu tutulan maske kullanımı için yeni bir karar verildi. İçişleri Bakanlığı yeni tip koronavirüs tedbirlerinden maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin 81 il valiliğine talimat gönderdi. Maske kullanım kurallarına aykırı hareket edenlere 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren ülke genelinde uygulama birliği olacak şekilde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası uygulanacak. Bakanlık, valiler tarafından gerekli planlamaların yapılmasını, uygulamada herhangi bir aksaklığın yaşanmamasını istedi.
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İllerde maske kullanımı zorunluluğu
Maskenin, 48 ilde hayatın tüm alanlarında, 33 ilde ise alışveriş merkezi, market, restoran, kafe ve kuaför gibi insanların toplu halde bulunduğu iş yerlerinde takılması zorunluluğu bulunuyor. İstanbullular açık alanlarda maske takma zorunluluğuna uyuyor.Ankara’da açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi
Ankara Valiliği, Bilim Kurulunun önerisiyle açık alanlar ve toplu bulunulan kapalı mekanlarda maske takmanın zorunlu kılındığını açıkladı. Vatandaşların açık alanlarda maske takma kuralına uyduğu gözlendi.
Ağrı'da iki caddede maske takma zorunluluğu getirildi Ağrı Valiliği, Cumhuriyet ve Eski Van caddelerinde esnaf ile vatandaşa maske takma zorunluluğu getirildiğini bildirdi.
Ağrı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Vali Dr. Osman Varol başkanlığında İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun toplandığı belirtildi.
Toplantıda alınan kararlar doğrultusunda Cumhuriyet ile Eski Van caddelerinde esnaf ve vatandaşa maske takma zorunluluğu getirildiği kaydedilen açıklamada, alınan kararlara uymayanlara idari para cezası uygulanacağı ve duruma göre adli işlem yapılacağı ifade edildi.
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İstanbullular açık alanlarda maske takma zorunluluğuna uyuyor
İstanbul Valiliği, yaptığı duyuruyla Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda; sokağa çıkan her vatandaşın açık alanlarda ağzı ve burnu kapatacak şekilde, usulüne uygun maske takmasını zorunlu hale getirdi.
Ankara’da açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi
Ankara Valiliği, Bilim Kurulunun önerisiyle açık alanlar ve toplu bulunulan kapalı mekanlarda maske takmanın zorunlu kılındığını açıkladı. Vatandaşların açık alanlarda maske takma kuralına uyduğu gözlendi.
Ağrı'da iki caddede maske takma zorunluluğu getirildi Ağrı Valiliği, Cumhuriyet ve Eski Van caddelerinde esnaf ile vatandaşa maske takma zorunluluğu getirildiğini bildirdi.
Ağrı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Vali Dr. Osman Varol başkanlığında İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun toplandığı belirtildi.
Toplantıda alınan kararlar doğrultusunda Cumhuriyet ile Eski Van caddelerinde esnaf ve vatandaşa maske takma zorunluluğu getirildiği kaydedilen açıklamada, alınan kararlara uymayanlara idari para cezası uygulanacağı ve duruma göre adli işlem yapılacağı ifade edildi.
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Tokat'ta maske takma zorunluluğu getirildi
Tokat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takma zorunluluğu getirildiği bildirildi.
Yalova'da maske takma zorunluluğu getirildi
Yalova'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, il genelinde maske takma zorunluluğu getirildi.
Tunceli merkezi ve ilçelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maska takma zorunluluğu getirildi.
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Kütahya'da açık alanlarda maske takma zorunluluğu
Kütahya'da koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında il genelinde açık alanlarda ağız ve burnu tam kapatacak şekilde maske takma zorunluluğu getirildi.
Elazığ'da dışarıda maske takma zorunluluğu getirildi.
Elazığ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı.