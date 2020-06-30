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Haber Giriş: 30 Haziran 2020 - 18:47,

Maske takma zorunluluğu olan iller hangileri? İki il daha eklendi: İşte maske takmama para cezası ve illerin listesi

Maske takma zorunluluğu olan iller hangileri? Corona virüs önlemleri kapsamında maske takma zorunluluğu getirilen illere iki yenisi daha eklendi. Çankırı ve Niğde Valilikleri'nden yapılan açıklamaya göre, kentlerde açık alanlarda maske kullanımı zorunlu hale getirildi. Maske kullanımına uymayan kişiler İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge kapsamında para cezası ödeyecekler. İşte, maske takmama cezası ve maske takmanın zorunlu olduğu iller...

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Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu illere 2 kent daha eklendi. Vaka sayılarının son günlerde ülke genelinde artmasıyla il pandemi kurulları bölgesel olarak tedbirlerini artırdı. Virüsten en büyük korunma yöntemlerinin başında gelen maske kullanımına Niğde ve Çankırı'nın da eklemesiyle maske takma zorunluluğu olan il sayısı arttı. İstanbul, Bursa ve Ankara'da da geçtiğimiz günlerde maskesiz sokağa çıkmak yasaklanmıştı.Bu illerde maske takmayan kişiler, 900 lira para cezası ödeyecek.

2HANGİ İLLERDE MASKE TAKMAK ZORUNLU
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HANGİ İLLERDE MASKE TAKMAK ZORUNLU?

Adıyaman, Ankara, İstanbul, Bursa, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Rize, Osmaniye, Ordu, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Tunceli, Uşak, Yalova, Zonguldak, Bitlis, Çanakkale, Çankırı ve Niğde'de maske takma zorunluluğu getirildi.

3ÇANKIRIDA MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU
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ÇANKIRI'DA MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU

ÇankırıI’da, İl Hıfzıssıhha Kurulu’nca alınan karar doğrultusunda, bugün saat 24.00’ten itibaren maske takma zorunluluğu getirildi.

Çankırı Valiliği’nden yapılan açıklamada, devletin, tüm kurumlarıyla koronavirüs salgınının yayılmasını ve vatandaşın hayatını tehdit etmesini engellemek için her türlü tedbiri aldığı ve uyulması gereken kuralları belirleyip, paylaştığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda; 22.06.2020 tarihli duyuruda vaka sayısındaki azalmanın devamı için vatandaşlarımızın maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik konusunda gerekli hassasiyeti sürdürmeleri hususunda bilgilendirme yapılmıştır. Ancak; bu konuda gereken hassasiyet gösterilmemiş ve ilimizdeki vaka sayısı artarak devam etmiştir. Bu nedenle; İl Hıfzıssıhha Kurulu ’29.06.2020 tarihi saat 00.00’dan itibaren ilimiz genelinde vatandaşlarımızın tamamının ikametleri haricindeki kamu binaları, pazar yerleri, bahçe, bulvar, cadde, sokak gibi tüm kamusal alanlarda ağzı ve burnu tamamen kapatacak şekilde maske kullanılmasının zorunlu olduğuna’ karar vermiştir. Alınan karara uymayan vatandaşlarımıza, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci ve diğer maddeleri gereğince para cezası verilecektir."

4NİĞDE VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA
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NİĞDE VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

NİĞDE’de koronavirüs tedbirleri kapsamında 1 Temmuz’dan itibaren maske takmak zorunlu hale getirildi.

Niğde İl Pandemi Kurulu, Vali Yılmaz Şimşek başkanlığında toplandı. Toplantı sonunda kentte vaka sayılarının artmasının ardından kurul tarafında maske takma zorunluluğu kararı alındı. Vatandaşlara maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik konusunda gerekli hassasiyeti sürdürmeleri hususunda uyarılarda bulunan Vali Şimşek, bugüne kadar 7 vatandaşın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti. Vali Şimşek, ”Çok şükür ilimizde aldığımız tedbirler sonucu ülke ortalamasına göre iyi bir çizgimiz oldu. Hatta ilk zamanlar hiç vakamız yoktu. Ancak ülke genelindeki artışa paralel olarak ilimizdeki vakalarda artmalar oldu. Birçok hastamız iyileşerek taburcu oldu. Tabi bu arada 7 vatandaşımız hayatını kaybetti” dedi.

İl Pandemi Kurulu sonrası yapılan açıklamada ise şu bilgiler verildi:

"İl Pandemi Kurulu 1.07.2020 tarihinden itibaren ilimiz genelinde vatandaşlarımızın tamamının ikametleri haricindeki kamu binaları, pazar yerleri, bahçe, bulvar, cadde, sokak gibi tüm kamusal alanlarda ağzı ve burnu tamamen kapatacak şekilde maske kullanılmasının zorunlu olduğuna karar vermiştir. Alınan karara uymayan vatandaşlarımıza, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. ve diğer maddeleri gereğince para cezası verilecektir."

5MASKE TAKMAMA CEZASI NE KADAR
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MASKE TAKMAMA CEZASI NE KADAR?

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği talimat doğrultusunda, maske takma zorunluluğuna uymayanlara 900 lira ceza kesilecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinden maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin 81 il valiliğine 18 Haziran'da talimat gönderen Bakanlık, 22 Haziran Pazartesi gününe kadar bu kuralı ihlal edenlerin uyarılıp bilgilendirilmesini, o tarihten itibaren de 900 lira idari para cezası uygulanmasını istemişti.

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