Maske takma zorunluluğu ne zaman kalkacak? Maske yasağı bitecek mi? İşte son bilgiler

MASKE ZORUNLULUĞU NE ZAMAN KALKACAK? Maske zorunluluğunun kalktığı bir çok ülkede delta varyantın etkin olması nedeniyle tekrar maske takma zorunluluğu getirildi. Aşıların her ne kadar delta varyantında da etkili olduğu açıklansa da ülkeler maske takma zorunluluğunu geri getiriyor.



Ülkemizde 1 Temmuz'da kısıtlamaların kalkması ile birlikte bir çok yasak rafa kalkarken, yeni dönemde maske takma zorunluluğu devam edecek. Şuan için konu hakkında güncel bir açıklama yapılmadı ve yayınlanan son genelgede de maske kullanımı hakkında yeni bir duyuru yok. Bu sebeple maske takma zorunluluğu 1 Temmuz'dan sonra da geçerli olacak.