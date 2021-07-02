Maske takma zorunluluğu ne zaman kalkacak? Maske yasağı bitecek mi? İşte son bilgiler
Maske takma zorunluluğu, 1 Temmuz'da başlayan yeni dönemin ardından yeniden gündeme geldi. Aşılamanın yaygınlaşması ve vaka sayılarının azalmasıyla beraber maske zorunluluğunun kaldırılmasına yönelik beklentiler arttı. Delta varyantının yaygınlaşmasıyla beraber bir çok ülke maske zorunluluğunu yeniden getirdi. Toplum sağlığı için 1,5 yıldır hayatımızda olan maske kullanımı hakkında daha önce açıklamalarda bulunan Bakan Koca eylül ayını işaret etmişti. Peki, maske takma zorunluluğu ne zaman kalkacak? İşte, maske takma kuralları hakkında ayrıntılı bilgiler.
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Maskeler ne zaman kalkacak sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. 1 Temmuz'da sokağa çıkma yasakları ile beraber bir çok kısıtlama kaldırılırken gözler maske zorunluluğuna çevrildi. Ancak İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgede maske kullanımının devam edeceği bildirildi. Maske yasağı için daha önce Bakan Koca eylül ayını işaret gösterirken, salgının durumu ve aşılama süreciyle ilgili yeni değerlendirmelerin ilerleyen haftalarda yapılması bekleniyor.
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MASKE ZORUNLULUĞU NE ZAMAN KALKACAK?
Maske zorunluluğunun kalktığı bir çok ülkede delta varyantın etkin olması nedeniyle tekrar maske takma zorunluluğu getirildi. Aşıların her ne kadar delta varyantında da etkili olduğu açıklansa da ülkeler maske takma zorunluluğunu geri getiriyor.
Ülkemizde 1 Temmuz'da kısıtlamaların kalkması ile birlikte bir çok yasak rafa kalkarken, yeni dönemde maske takma zorunluluğu devam edecek. Şuan için konu hakkında güncel bir açıklama yapılmadı ve yayınlanan son genelgede de maske kullanımı hakkında yeni bir duyuru yok. Bu sebeple maske takma zorunluluğu 1 Temmuz'dan sonra da geçerli olacak.
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Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde her bir etkinlik/faaliyetle ilgili olarak belirlenmiş kural ve esaslar ile temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyulmak kaydıyla, STK'ler, sendikalar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kooperatif ve birliklerin genel kurul dahil geniş katılımlı tüm etkinlikleri ile her türlü toplantı, gösteri veya yürüyüşleri için halen geçerli olan kişi başına asgari açık alanlarda 4 metrekare, kapalı alanlarda 6 metrekare yer ayrılarak yapılmasına dair uygulama aynı şekilde sürdürülecektir.
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BAKAN KOCA NE DEMİŞTİ?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından açıklamalarda bulunmuştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca maskelerle ilgili sorulan soruya şu yanıtı verdi;
"Yoğun aşılama yaptığımızı, aşının etkisinin de 14 günden sonra oluştuğunu biliyoruz. Aşının etkisiyle yukarı çıkışın baskılandığı kanaatindeyiz.
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Önümüzdeki dönemde zorunlu olmadıkça kısıtlama yapmak istemiyoruz. Mesafe korunabiliyorsa o durumda maskeyi takmanız gerekmez, kapalı alanda da olabilir bu. Ama mesafenin korunmadığı açık alanlarda da maskeyi takmanız zaten zorunlu oluyor.
Aşılamanın en az yüzde 70 olduğu dönemde maskelerden de artık kurtulabiliriz diye düşünüyorum."