Maske takma zorunluluğu ne zaman kalkacak? İşte yasak ve kısıtlamalarda son gelişmeler
Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, saat 23.01 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 18 milyon 396 bin 436, ikinci doz aşı 13 milyon 402 bin 505 oldu. Böylece uygulanan doz miktarı, 31 milyon 798 bin 941 olarak gerçekleşti. Bu gelişmeler olurken maske zorunluluğunun bitiş tarihi merak konusu oldu. Peki, maske zorunluluğu ne zaman bitecek?
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Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 193 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 454 kişinin testi pozitif çıktı, 87 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 558 olarak kayıtlarda yer aldı. Tablo böyle seyrederken vatandaşlar ise maske kullanma zorunluluğuna odaklandı. Söz konusu zorunluluğun ne zaman biteceği sorgulanıyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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FAHRETTİN KOCA NE DEDİ?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
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Bazı Bilim Kurulu üyelerinin maske takmanın bırakılabileceği tarih olarak ekim ayını işaret etmesine ilişkin değerlendirmesi sorulan Koca, maskenin bırakılması için toplumsal bağışıklığın sağlanması gerektiğini belirtti.
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Toplumun en az yüzde 60'ı aşılandığında toplumsal bağışıklığın oluşacağını bildiklerini ifade eden Koca, "Yaygın aşılama yapmadıkça maske takılmamasını önermeyeceğiz. Toplumsal bağışıklık oluştuktan sonra aşı olanların maske takma zorunluluğu söz konusu olmayabilir." değerlendirmesinde bulundu.
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Erken dönemde bütün aşıların bulaşıcılığı önlediğinden emin olmadıklarına dikkati çeken Koca, şunları söyledi:
"BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, BioNTech aşısı için yüzde 90 üzerinde bulaşıcılığı önlediğini söylemişti ama diğer aşılarla ilgili emin değiliz. Yüzde 60-70 aşılama bitmedikçe kişisel tedbirlerin maskeyle devre dışı kalmasını önermiyoruz. Bu eylül sonrası devreye girer. Aşılamayı sağlayarak bu dönemde okulların, üniversiteler dahil olmak üzere normal hayata dönecek şekilde açılmasını hedefliyoruz. Birçok kişi de maske takmaya devam edecek. Bu durum, tamamen kişisel bir tercihle söz konusu olacak. Toplumsal bağışıklığın olduğu dönemde maskeyi daha çok enfeksiyonu olanların takması gerektiğini önemsiyoruz. Şimdi 2 metre mesafeyi koruyabilmeniz halinde maske takmanız gerekmez. Bunun nasıl bulaştığını biliyoruz. Herkesin bu çerçevede kişisel tedbirini alması gerekir."