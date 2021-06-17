Maske takma zorunluluğu ne zaman bitecek? Maskeler ne zaman kalkacak? İşte son durum!
Ülke genelinde aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Her gün yüz binlerce vatandaş randevu alarak sağlık merkezlerinde ilk doz aşılarını uygulatıyor. Tüm bu gelişmeler olurken, bir yıldan uzun süredir hayatımızda olan maskeler hakkındaki merak edilen konular da ön plana çıkmaya başladı. Pek çok vatandaş, maske uygulaması zorunluluğunun esnetileceği ya da kaldırılacağı tarihi merak ediyor. Peki, maskeler ne zaman kalkacak?
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter'daki paylaşımında, "Saat 24.00 itibarıyla 18 bin 584 merkezde 47 bin 314 sağlık çalışanımız 1 milyon 416 bin 795 doz aşı yaptı. Elleriniz dert görmesin arkadaşlar." ifadelerini kullandı. Aşılama çalışmaları bu hızda seyrederken, gözler ise maskelerin kullanımının zorunluluktan çıkacağı tarihe odaklandı. İşte, maske takma zorunluluğu hakkında son durum...
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FAHRETTİN KOCA NE DEMİŞTİ?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
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Bazı Bilim Kurulu üyelerinin maske takmanın bırakılabileceği tarih olarak ekim ayını işaret etmesine ilişkin değerlendirmesi sorulan Koca, maskenin bırakılması için toplumsal bağışıklığın sağlanması gerektiğini belirtti.
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Toplumun en az yüzde 60'ı aşılandığında toplumsal bağışıklığın oluşacağını bildiklerini ifade eden Koca, "Yaygın aşılama yapmadıkça maske takılmamasını önermeyeceğiz. Toplumsal bağışıklık oluştuktan sonra aşı olanların maske takma zorunluluğu söz konusu olmayabilir." değerlendirmesinde bulundu.
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Erken dönemde bütün aşıların bulaşıcılığı önlediğinden emin olmadıklarına dikkati çeken Koca, şunları söyledi:
"BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, BioNTech aşısı için yüzde 90 üzerinde bulaşıcılığı önlediğini söylemişti ama diğer aşılarla ilgili emin değiliz. Yüzde 60-70 aşılama bitmedikçe kişisel tedbirlerin maskeyle devre dışı kalmasını önermiyoruz. Bu eylül sonrası devreye girer. Aşılamayı sağlayarak bu dönemde okulların, üniversiteler dahil olmak üzere normal hayata dönecek şekilde açılmasını hedefliyoruz. Birçok kişi de maske takmaya devam edecek. Bu durum, tamamen kişisel bir tercihle söz konusu olacak. Toplumsal bağışıklığın olduğu dönemde maskeyi daha çok enfeksiyonu olanların takması gerektiğini önemsiyoruz. Şimdi 2 metre mesafeyi koruyabilmeniz halinde maske takmanız gerekmez. Bunun nasıl bulaştığını biliyoruz. Herkesin bu çerçevede kişisel tedbirini alması gerekir."