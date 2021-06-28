Maske takma zorunluluğu 1 Temmuz'da bitiyor mu?.. İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınlandı..

Yapılan son Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kısıtlamaların bir çocuğunun kaldırılacağını ve tamamen eski normallere dönüleceğini açıklamıştı. Geçtiğimiz gün İçişleri Bakanlığı tarafından genelge yayınlandı.. Peki son eren kısıtlamalar arasında maske takma zorunluluğa da var mı? İşte detaylar..
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Maske takma zorunluluğu bir çok kısıtlamanın sona ermesi ile birlikte vatandaşların internette en çok aradığı konular arasında yer alıyor. Maske takma zorunluluğu henüz kaldırılmış değil. İşte sona eren kısıtlamalar hakkında detaylar..
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla bitti.
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İçişleri Bakanlığının Kovid-19 salgınıyla mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği kademeli normalleşme sürecinde uygulanacak "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri" konulu genelgede, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri 22.00-05.00 saatleri ile cumartesi günü saat 22.00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayacak ve pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı duyurulmuştu.
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Buna göre, Türkiye genelinde 26 Haziran Cumartesi günü saat 22.00'de başlayan 31 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00'te sona erdi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 21 Haziran'da toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan karar doğrultusunda İçişleri Bakanlığının dün yayımladığı genelge ile 1 Temmuz itibarıyla sokağa çıkma kısıtlamaları tamamen sona erecek.