Gündem Haber Giriş: 28 Haziran 2021 - 15:11 | 28 Haziran 2021 - 15:11

Maske takma zorunluluğu 1 Temmuz'da bitiyor mu?.. İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınlandı..

Yapılan son Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kısıtlamaların bir çocuğunun kaldırılacağını ve tamamen eski normallere dönüleceğini açıklamıştı. Geçtiğimiz gün İçişleri Bakanlığı tarafından genelge yayınlandı.. Peki son eren kısıtlamalar arasında maske takma zorunluluğa da var mı? İşte detaylar..