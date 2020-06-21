Maske takma zorunlu olan iller hangileri? İşte, maske zorunluluğu olan iller ve para cezası detayları
Maske takma zorunlu olan iller, İçişleri Bakanlığı tarafından belirlendi. Koronavirüs salgınının önüne geçebilmek ve bulaş riskini önleyebilmek amacıyla denetime tabi tutulacak olan maske takma zorunluluğu, uyulmaması halinde para cezası ile sonuçlanacak. Toplu alanlarda kurallara uymayan ve maske takmayan vatandaşlar, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu çerçevesinde idari para cezası ile karşılaşacak. Peki, maske takma zorunluluğu olan iller hangileri olacak? İşte, maske takmama para cezası ve bakanlığın açıkladığı yeni detaylar
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Maske takma zorunluluğu olan iller İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile belirlendi. Öncelikle bazı illerde zorunlu kılınan maske yasağı, yeni genelge ile 81 ilin valiliğine gönderilerek Türkiye genelini kapsadı. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi çerçevesinde bugüne kadar pek çok ilde cezai işlem uygulayan emniyet güçleri, yarından itibaren 81 ilde denetimlerini gerçekleştirerek bu yönde işlemlerini tamamlayacak. İşte, maske takma zorunluluğu hakkında merak edilen bazı bilgiler
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İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği talimat doğrultusunda, maske takma zorunluluğuna uymayanlara yarından itibaren 900 lira ceza kesilecek.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinden maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin 81 il valiliğine 18 Haziran'da talimat gönderen Bakanlık, 22 Haziran Pazartesi gününe kadar bu kuralı ihlal edenlerin uyarılıp bilgilendirilmesini, o tarihten itibaren de 900 lira idari para cezası uygulanmasını istemişti.
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Bu kapsamda, kolluk kuvvetleri 4 gün boyunca ülke genelinde yaptıkları denetimlerde maske takmayanları uyarıp bilgilendirdi.
Yarın itibarıyla maske takma zorunluluğuna uymayanlara ülke genelinde uygulama birliği olacak şekilde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası kesilecek.
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Kırklareli’de maske takmayan 64 kişiye 25 bin lira ceza
KIRKLARELİ'de jandarma ekipleri yaptığı denetimlerde, maske takmayan 64 kişiye 25 bin 88 lira para cezası uyguladı.
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Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri belde ve köylerde maske denetimi yaptı. İl genelinde maske takmaın zorunluğu olduğu Kırklareli'de yapılan denetimlerde maske takmayan ve sosyal mesafe kurallarının ihlal eden toplam 64 kişiye 25 bin 88 lira para cezası uyguladı.