Maske takma zorunlu olan iller belli oldu: Maske zorunluluğu para cezası ne kadar?
Maske zorunluluğu para cezası ne kadar? Corona virüs önlemleri kapsamında maske zorunluluğu getirine iller belli oldu. Maske takma zorunlu olan illerde kurallara uymayan vatandaşlara 900 TL ceza kesilmeye devam ediliyor. Polis, jandarma, zabıta ve bekçilerin ceza kesme yetkisinin olduğu maske takma zorunluluğu sürecinde, maskenin yanlış takılması durumunda da cezai işlem uygulanabiliyor. Bu konu hakkında 81 il valiliğine genelge göndere İçişleri Bakanlığı, Emniyet Müdürlükleri aracılığıyla denetimlerini sıklaştırdı. İşte, maske takma zorunlu olan illerin tamamı...
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'Maske takma zorunlu olan iller hangileri?' Maske takmak zorunlu olan illerde para cezası işlemleri İçişleri Bakanlığı'nın talimatı kapsamında pazartesi günü itibariyle uygulanmaya başlandı. 900 lira cezai işlemi bulunan maske takmama durumunda ceza, güvenlik güçleri tarafından kesilebiliyor. Koronavirus önlemleri kapsamında zorunlu olan illerde maske kullanmaya kişiler İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği genelge kapsamında denetimlere tabi tutuluyor. İşte, maske takma zorunlu olan iller ve maske İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeyle ilgili ayrıntılar..
MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU OLAN İLLER
Maske takma zorunlu olan iller, İçişleri Bakanlığı tarafından belirlendi. Koronavirüs salgınının önüne geçebilmek ve bulaş riskini önleyebilmek amacıyla denetime tabi tutulacak olan maske takma zorunluluğu, uyulmaması halinde para cezası ile sonuçlanacak. Toplu alanlarda kurallara uymayan ve maske takmayan vatandaşlar, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu çerçevesinde idari para cezası ile karşılaşacak. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi çerçevesinde bugüne kadar pek çok ilde cezai işlem uygulayan emniyet güçleri, 22 Haziran'dan itibaren 81 ilde denetimlerini gerçekleştirerek bu yönde işlemlerini tamamlayacak.
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İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği talimat doğrultusunda, maske takma zorunluluğuna uymayanlara 22 Haziran'dan itibaren 900 lira ceza kesilecek.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinden maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin 81 il valiliğine 18 Haziran'da talimat gönderen Bakanlık, 22 Haziran Pazartesi gününe kadar bu kuralı ihlal edenlerin uyarılıp bilgilendirilmesini, o tarihten itibaren de 900 lira idari para cezası uygulanmasını istemişti.
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Bu kapsamda, kolluk kuvvetleri 4 gün boyunca ülke genelinde yaptıkları denetimlerde maske takmayanları uyarıp bilgilendirdi.
22 Haziran itibarıyla maske takma zorunluluğuna uymayanlara ülke genelinde uygulama birliği olacak şekilde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası kesilecek.
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Beşiktaş'ta maske takmayanlara ceza kesildi
Beşiktaş’ta maske denetimi yapan polis ekipleri, sokağa maskesiz çıkan vatandaşlara ceza yazdı.
Sabah saatlerinde yapılan denetimlerde koronavirüs önlemleri arasında zorunlu takılması gereken maske takmayan 7 kişiye 900’er TL ceza yazıldı. Ceza yazılanlardan bazıları maske takmayı unuttuklarını söyledi. Polis ekipleri, maskeleri kurallara göre takmayanları da uyardı. Denetimlerin şehrin farklı noktalarında gün boyu devam edeceği öğrenildi.
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Kırklareli’de maske takmayan 64 kişiye 25 bin lira ceza
KIRKLARELİ'de jandarma ekipleri yaptığı denetimlerde, maske takmayan 64 kişiye 25 bin 88 lira para cezası uyguladı.
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Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri belde ve köylerde maske denetimi yaptı. İl genelinde maske takmaın zorunluğu olduğu Kırklareli'de yapılan denetimlerde maske takmayan ve sosyal mesafe kurallarının ihlal eden toplam 64 kişiye 25 bin 88 lira para cezası uyguladı.
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Beşiktaş’ta denetleme yapan polis, maske takmayanları uyararak ceza kesti. Maske takmadan dışarı çıkan bir vatandaş kendini, “Hastayım, astımım var. Maskeyle nefes alamıyorum” sözleriyle savundu.
Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Ekipleri, ilçede maske denetlemesi gerçekleştirdi. Polis, sokağa maskesiz çıkan vatandaşları uyararak kurala uymayanlara ceza yazdı. Ekiplerce gerçekleştirilen denetlemelerde, vatandaşların çoğunun maske kuralına uydukları bazı vatandaşların ise, denetleme yapan polisleri görünce fark etmeden maskelerini taktıkları görüldü.
Ömrünün en pahalı sigarasını içti
Maskesi yanında olmasına rağmen takmayan ve sigara içmek için çıkardığını söyleyen bir kişi polisin dikkatinden kaçmadı. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen turist, “Sigara içiyordum. Bu yüzden sigara içmek için maskemi çıkardım, hepsi bu. Evet, gerekli. Ben de her zaman kullanırım, hep ağzıma takarım ama sigara içerken çıkardım” dedi. Turist, bu açıklamasına rağmen cezadan kurtulamadı. Kendisine Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi çerçevesinde 970 TL idari para cezası uygulandı.
“Astımım var, nefes alamıyorum”
Denetlemelerini sürdüren polis, bir başka vatandaşın daha maskesini takmadığını fark etti. Polisin uyardığı vatandaş kendini,“Astımım var, mecbur kaldıkça takıyorum. Şu an takabilirim ama maskeyle rahat nefes alamıyorum. Burnumu kapatmadan takabilirim. Durumum iyi değil, hastayım ben zaten” sözleriyle savundu.
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Muş Emniyet Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığının korona virüs tedbirleri kapsamında valiliklere gönderdiği karara göre maske kuralına uymayanlara bugünden itibaren 900 lira para cezası uygulamaya başladı.Muş’ta korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan zorunlu maske takma alanları polis ekipleri tarafından denetlendi. İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla belirlenen maske takma alanlarından çay bahçeleri, kahvehaneler, restoranlar ve birçok noktada denetim yapan polis ekipleri, yasağın başladığı noktalarda halk sağlığı için vatandaşlara hem maske dağıtımı yaptı hem de tedbirlerle ilgili uyarı ve bilgilendirmelerde bulundu.
Denetimlerini 7/24 esasına göre sürdüren polis ve bekçiler, zorunlu maske kuralına uymayanlara, bakanlığın gönderdiği son genelgeyle bugün itibariyle 900 lira para cezası uygulamaya başladı.Öte yandan, kentte vatandaşların maske kuralına uyduğu görülürken, polis araçlarından da uyarı anonsları yapılıyor.
Yapılan uygulamayı insan sağlığı için yerinde bulduğunu ifade eden vatandaşlardan Elif Aslan, “Maskeyi herkesin takması gerektiğini düşünüyorum. Pandemi sürecinde bu şekilde daha sağlıklı olacağına inanıyorum. Herkesin bu konuda duyarlı olması gerekiyor” dedi.