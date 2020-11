Maske ne kadar süre ile kullanılmalı.. Her 10 kişiden 4'ü gün boyu aynı maskeyi kullanıyor

Türkiye'de her 10 kişiden 4'ünün gün boyu aynı maskeyi kullandığı, kumaş maske kullanan her 3 kişiden 1'inin ise maskesini her gün yıkadığı ortaya çıktı.



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin ardından maske kullanım alışkanlıklarını mercek altına almak amacıyla online görüşme tekniğiyle gerçekleştirilen çalışmaya, Türkiye'nin 12 bölgesinden 79 ilde yaşayan 2 bin 553 kişi katıldı.