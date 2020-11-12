Maske ne kadar süre ile kullanılmalı.. Her 10 kişiden 4'ü gün boyu aynı maskeyi kullanıyor

Paket maske satın alırken ilk tercih eczaneler oldu Cerrahi maskelerin kullanım ömrü kısa... Bu sebeple sık sık yenilenen ve sürekli ihtiyaç duyulan 20'li, 30'lu ya da 50'li paketlerin satış kanalları da tüketim oranına paralel biçimde artış gösterdi.



Rapora göre, en çok rağbet gören seçenek yüzde 58'lik oranla 50'li paketler oldu.



Tüketicilerin maske satın almak için ilk tercih ettiği yer yüzde 35 ile eczaneler olarak belirlendi. Marketler ise yüzde 30 ile eczaneleri takip etti.