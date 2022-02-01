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'Maske Kimsin Sen?' kaldırıldı mı, bitecek mi?

#Maske Kimsin Sen#Maske Kimsin Sen Kaldırıldı Mı#Maske Kimsin Sen Bitti Mi

FOX TV'de yayınlanan ve Deniz Tansel Öngel’in sunduğu 'Maske: Kimsin Sen?’ programının ekranlara veda edeceği konuşuldu. 1 Ocak tarihinde ekranlara gelen, 'Maske Kimsin Sen?'in jüri koltuğunda Eda Ece, Alican Yücesoy, Doğu Demirkol ve Melis Sezen oturuyor. Peki, 'Maske Kimsin Sen?' kaldırıldı mı, bitecek mi?

1/3Maske Kimsin Sen kaldırıldı mı, bitecek mi

Fark formatuyla dikkat çeken Maske Kimsin Sen? final haberleriyle gündeme geldi. Cumartesi günleri yayınlanan yarışmanın 9. bölümde final yapacağı iddia edildi.

2/3Maske Kimsin Sen kaldırıldı mı, bitecek mi

Eda Ece, Melis Sezen, Doğu Demirkol ve Alican Yücesoy'un dedektiflik rolünü üstlendiği Maske Kimsin Sen? ekran macerasında 7 bölümü geride bıraktı.

3/3Maske Kimsin Sen kaldırıldı mı, bitecek mi

Programda; kendi alanlarında ünlü isimler farklı kostüm ve maskelerle kimliklerini gizleyerek şarkı söylüyor, jüri üyeleri, stüdyodaki ve ekran başındaki seyirciler yarışmacının kim olduğunu tahmin etmeye çalışıyorlar.

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