'Maske Kimsin Sen?' kaldırıldı mı, bitecek mi?

Fark formatuyla dikkat çeken Maske Kimsin Sen? final haberleriyle gündeme geldi. Cumartesi günleri yayınlanan yarışmanın 9. bölümde final yapacağı iddia edildi.
Eda Ece, Melis Sezen, Doğu Demirkol ve Alican Yücesoy'un dedektiflik rolünü üstlendiği Maske Kimsin Sen? ekran macerasında 7 bölümü geride bıraktı.
Programda; kendi alanlarında ünlü isimler farklı kostüm ve maskelerle kimliklerini gizleyerek şarkı söylüyor, jüri üyeleri, stüdyodaki ve ekran başındaki seyirciler yarışmacının kim olduğunu tahmin etmeye çalışıyorlar.