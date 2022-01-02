Maske Kimsin Sen Jürisi Eda Ece kimdir, kaç yaşında, nereli? Eda Ece'nin oynadığı diziler

FOX ekranlarının yeni yarışması Maske Kimsin Sen izleyiciden ve sosyal medyadan tam not aldı. Çok konuşulan Maske Kimsin Sen yarışması 'The Masked Singer' adlı yarışma programından uyarlandı. Dedektih olacak ve maskenin ardındaki sorularla bilmeye çalışacak olan jüriler arasında da ünlü isimler bulunuyor. İşte o ünlülerden biri Yasak Ekma dizisiyle sevilen oyuncu Eda Ece oldu. Peki, Eda Ece kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Maske Kimsin Sen Jürisi Eda Ece hakkında bilgiler...