Maske Kimsin Sen Jürisi Eda Ece kimdir, kaç yaşında, nereli? Eda Ece'nin oynadığı diziler
Son günlerin merak edilen yarışması Maske Kimsin Sen jürisi Eda Ece de aynı zamanda araştırılan isimler arasında yer alıyor. Tansel Öngel'in sunuculuğunu yaptığı Maske Kimsin Sen yarışmasında ünlü isimler jüri koltuğuna oturacak. İşte o isimlerden biri Maske Kimsin Sen jürisi Eda Ece kimdir, kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...
FOX ekranlarının yeni yarışması Maske Kimsin Sen izleyiciden ve sosyal medyadan tam not aldı. Çok konuşulan Maske Kimsin Sen yarışması 'The Masked Singer' adlı yarışma programından uyarlandı. Dedektih olacak ve maskenin ardındaki sorularla bilmeye çalışacak olan jüriler arasında da ünlü isimler bulunuyor. İşte o ünlülerden biri Yasak Ekma dizisiyle sevilen oyuncu Eda Ece oldu. Peki, Eda Ece kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Maske Kimsin Sen Jürisi Eda Ece hakkında bilgiler...
EDA ECE KİMDİR?
Eda Ece Uzunalioğlu 20 Haziran 1990'da İstanbul'da doğdu.
Şişli Terakki Lisesi ve ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümünü bitirdi. 3 kız çocuklu bir ailenin en küçüğüdür. 2011-2014 yılları arasında Show TV'de yayınlanan Pis Yedili adlı dizideki ilk başrolü ile tanınırlığı arttı. 2013 yılında Kızım İçin sinema filminde oynadı. 2013-2015 yılları arasında TRT 1'de yayınlanan Beni Böyle Sev dizisine Zeyno karakteriyle diziye dâhil olmuştur.[1] 2015 yılında Kocan Kadar Konuş sinema filminde oynadı ve Show TV'de yayınlanan İlişki Durumu: Karışık dizisinde oynadı. 2016 yılında Kocan Kadar Konuş: Diriliş sinema filminde ve Görümce sinema filminde oynadı. Mahrumlar adlı televizyon filminde oynadı ve 2017 yılında Dede Korkut Hikayeleri: Deli Dumrul adlı sinema filminde rol aldı.
Şişli Terakki Lisesi ve ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümünü bitirdi. 3 kız çocuklu bir ailenin en küçüğüdür. 2011-2014 yılları arasında Show TV'de yayınlanan Pis Yedili adlı dizideki ilk başrolü ile tanınırlığı arttı. 2013 yılında Kızım İçin sinema filminde oynadı. 2013-2015 yılları arasında TRT 1'de yayınlanan Beni Böyle Sev dizisine Zeyno karakteriyle diziye dâhil olmuştur.[1] 2015 yılında Kocan Kadar Konuş sinema filminde oynadı ve Show TV'de yayınlanan İlişki Durumu: Karışık dizisinde oynadı. 2016 yılında Kocan Kadar Konuş: Diriliş sinema filminde ve Görümce sinema filminde oynadı. Mahrumlar adlı televizyon filminde oynadı ve 2017 yılında Dede Korkut Hikayeleri: Deli Dumrul adlı sinema filminde rol aldı.