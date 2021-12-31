Maske Kimsin Sen? jürileri ve formatıyla dikkat çekti: Alican Yücesoy, Eda Ece, Doğu Demirkol ve Melis Sezen hakkında bilgiler
Yeni TV programı “Maske Kimsin Sen?” jürileri ve formatıyla dikkat çekti. Tansel Öngel'in de sunuculuğunu üstlendiği Maske Kimsin Sen?’in jüri koltuğunda ekranların tanıdık ve sevilen simaları yer alıyor. İşte Maske Kimsin Sen jüri üyeleri Alican Yücesoy, Eda Ece, Doğu Demirkol ve Melis Sezen hakkında bilgiler
Müzik, eğlence ve şovun bir arada olacağı Medyapım imzalı “Maske Kimsin Sen?” yarışması, iki gün arka arkaya 1 Ocak Cumartesi ve 2 Ocak Pazar, ardından her pazar 20.00’de FOX’ta. Başarılı oyuncu Tansel Öngel’in sunuculuğunu üstlendiği programın her bölümünde stüdyodaki ünlü isimler dedektiflik yaparak, maskelerin altında kimin olduğunu bulmaya çalışacaklar. Yarışmada; ekranın sevilen isimleri Eda Ece, Melis Sezen, Doğu Demirkol ve Alican Yücesoy dedektiflik yapacaklar.
MASKE KİMSİN SEN? FORMATI
“The Masked Singer” adıyla tüm dünyada fenomen olan sıra dışı yarışma programında; kendi alanlarında ünlü isimler farklı kostüm ve maskelerle kimliklerini gizleyerek şarkı söylüyor, jüri üyeleri, stüdyodaki ve ekran başındaki seyirciler yarışmacının kim olduğunu tahmin etmeye çalışıyorlar.
MELİS SEZEN
Melis Sezen, 1997 doğumlu. Babası Arnavut, Makedonya göçmeni; anne tarafı ise Selanik, Yunanistan göçmenidir. İstanbul’da dünyaya gelen Sezen, Koç Üniversitesi'nde Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü'nde eğitim gördü. Melis Sezen, Hayat Bazen Tatlıdır dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış ve ardından Siyah İnci dizisinde Tolgahan Sayışman, Hande Erçel ve Berk Hakman'la birlikte rol almıştır. Melis Sezen, Siyah İnci dizisinde Ebru karakterini canlandırmıştır. Ya İstiklal Ya Ölüm dizisinde başrol karakter olan "Nazan" karakterine hayat verdi. Ünlü isim Leke ve Sevgili Geçmiş dizilerinde başrol oldu. Rol aldığı Filmler arasında Bizim İçin Şampiyon, Dünya Hali, Mucize 2 Aşk da bulunuyor.
ALİCAN YÜCESOY
Alican Yücesoy 1982 yılında İstanbul'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Bursa'da tamamladı. 2001 yılında girdiği Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümü'nden 2005 yılında mezun oldu. Eğitim gördüğü yıllarda ve sonrasında Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda oyuncu olarak çalıştı. Bakırköy Belediye Tiyatroları dışında özel tiyatrolar ve topluluklarla çalıştı. Rol aldığı "Hayvan Çiftliği" Oyunu ile 20. Sadri Alışık Ödülleri Komedi, Müzikli Oyun ya da Müzikal Dalında 'Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu' ödülüne aday gösterildi. 2017 Yılında Üstün Dökmen Tiyatro Ödülleri tarafından “Yılın Erkek Oyuncusu” seçildi. 2015 yılı itibariyle oyuncu ve Genel Sanat Yönetmeni olarak çalıştığı Bakırköy Belediye Tiyatroları, 2017 Yılında “Gülünç Karanlık” oyunu ile 21. Afife Jale Tiyatro Ödülleri’in de “Yılın En Başarılı Prodüksiyonu Ödülü’nü ve 22. Sadri Alışık Ödülleri’in de “Seçici Kurul Özel Ödülü” nü aldı.
EDA ECE
Eda Ece 20 Haziran 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Ünlü oyuncu, Şişli Terakki Lisesi ve ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümünü bitirdi. 3 kız çocuklu bir ailenin en küçüğüdür. 2011 yılında Show Tv' de yayınlanan Pis Yedili dizisiyle profesyonel oyunculuk hayatına başladı. 2013 yılında Kızım İçin Sinema filminde oynadı. TRT 1' da yayınlanmakta olan Beni Böyle Sev dizisinin yeni sezonunda Zeyno karakteriyle diziye dahil olmuştur. 2015 yılında Kocan Kadar Konuş sinema filminde oynadı ve Show TV' de yayınlanan İlişki Durumu: Karışık dizisinde oynadı. 2016 yılında Kocan Kodar Konuş: Diriliş sinema filminde ve Görümce sinema filminde oynadı. Mahrumlar adlı Televizyon filminde oynadı ve 2017 yılında Dede Korkut Hikayeleri: Deli Dumrul adlı sinema filminde rol aldı.
DOĞU DEMİRKOL
Aydın Doğu Demirkol, 6 Eylül 1985 tarihinde dünyaya geldi. Başarılı bir cerrah baba ile ev hanımı bir annenin oğlu olan Doğu Demirkol, lisans eğitimini bilgisayar mühendisliği bölümünde tamamladı. İlk olarak Youtube üzerinden paylaştığı videolarla dikkat çekti. , Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu üstlendiği Yetenek Sizsiniz yarışmasına katılmasına rağmen finale gitmeyi başaramadı. KM Sahne'sinde yer alarak Açık Mikrofon isimli programda gösterisini sergiledi. Seyirciler tarafından beğenilen performans, Youtube üzerinde de yoğun ilgi gördü. Ali Atay imzalı Ölümlü Dünya'daki performansıyla adından söz ettirdi. Ahmet Mümtaz Taylan, İrem Sak ve Sarp Apak gibi tanınmış oyuncuların başrollerini paylaştığı filmde Zafer karakterine hayat verdi. Doğu Demirkol, yönetmenliği Nuri Bilge Ceylan tarafından üstlenilen bir sanat filmi olan Ahlat Ağacı'ndaki Sinan karakterini canlandırıyor.