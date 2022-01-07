Maske Kimsin Sen jüri üyeleri kimler? İşte Maske Kimsin Sen jüri üyeleri
Maske Kimsin Sen jüri üyeleri merak ediliyor. Fox TV ekranlarında yayınlanan Maske Kimsin Sen programı cumartesi ve pazar günleri ekrana geliyor. Yeni yarışma programı saat 20:00’de başlıyor. Programın sunuculuğunu Tansel Öngel üstleniyor. Peki, Maske Kimsin Sen jüri üyeleri kimler?
Maske Kimsin Sen jüri üyeleri ile ilgili araştırmalar başladı. Maske Kimsin Sen programı jüri üyeleri arasında Eda Ece, Melis Sezen, Doğu Demirkol ve Alican Yücesoy yer alıyor. Masumlar Apartmanı dizisinde Naci karakterine rol veren Tansel Öngel ise programın sunuculuğunu yapıyor. İşte Tansel Öngel, Eda Ece, Melis Sezen, Doğu Demirkol ve Alican Yücesoy hakkında merak edilenler
MASKE KİMSİN SEN JÜRİ ÜYELERİ KİMLER?
Maske Kimsin Sen jüri üyeleri arasında Eda Ece, Melis Sezen, Doğu Demirkol ve Alican Yücesoy yer alıyor. Programın sunuculuğunu ise Tansel Öngel yapıyor.
Yarışmada; Eda Ece, Melis Sezen, Doğu Demirkol ve Alican Yücesoy dedektiflik yapıyor.
Gösterdiği performans ile stüdyodaki seyircilerden en az oyu alan yarışmacı maskesini çıkararak yarışmaya veda ediyor.
Yarışmada; Eda Ece, Melis Sezen, Doğu Demirkol ve Alican Yücesoy dedektiflik yapıyor.
Gösterdiği performans ile stüdyodaki seyircilerden en az oyu alan yarışmacı maskesini çıkararak yarışmaya veda ediyor.
EDA ECE KİMDİR?
Eda Ece Uzunalioğlu 20 Haziran 1990'da İstanbul'da doğdu.
Şişli Terakki Lisesi ve ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümünü bitirdi. 3 kız çocuklu bir ailenin en küçüğüdür. 2011-2014 yılları arasında Show TV'de yayınlanan Pis Yedili adlı dizideki ilk başrolü ile tanınırlığı arttı. 2013 yılında Kızım İçin sinema filminde oynadı. 2013-2015 yılları arasında TRT 1'de yayınlanan Beni Böyle Sev dizisine Zeyno karakteriyle diziye dâhil olmuştur.[1] 2015 yılında Kocan Kadar Konuş sinema filminde oynadı ve Show TV'de yayınlanan İlişki Durumu: Karışık dizisinde oynadı. 2016 yılında Kocan Kadar Konuş: Diriliş sinema filminde ve Görümce sinema filminde oynadı. Mahrumlar adlı televizyon filminde oynadı ve 2017 yılında Dede Korkut Hikayeleri: Deli Dumrul adlı sinema filminde rol aldı.
Günümüzde ise 2018 yılında FOX'ta yayımlanmaya başlayan Yasak Elma dizisinin başrolü ve Maske Kimsin Sen yarışmasının jürisidir.
Şişli Terakki Lisesi ve ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümünü bitirdi. 3 kız çocuklu bir ailenin en küçüğüdür. 2011-2014 yılları arasında Show TV'de yayınlanan Pis Yedili adlı dizideki ilk başrolü ile tanınırlığı arttı. 2013 yılında Kızım İçin sinema filminde oynadı. 2013-2015 yılları arasında TRT 1'de yayınlanan Beni Böyle Sev dizisine Zeyno karakteriyle diziye dâhil olmuştur.[1] 2015 yılında Kocan Kadar Konuş sinema filminde oynadı ve Show TV'de yayınlanan İlişki Durumu: Karışık dizisinde oynadı. 2016 yılında Kocan Kadar Konuş: Diriliş sinema filminde ve Görümce sinema filminde oynadı. Mahrumlar adlı televizyon filminde oynadı ve 2017 yılında Dede Korkut Hikayeleri: Deli Dumrul adlı sinema filminde rol aldı.
Günümüzde ise 2018 yılında FOX'ta yayımlanmaya başlayan Yasak Elma dizisinin başrolü ve Maske Kimsin Sen yarışmasının jürisidir.
MELİS SEZEN KİMDİR?
Sadakatsiz dizisinde Derin karakterine hayat veren Melis Sezen, 1997 doğumlu. Babası Arnavut, Makedonya göçmeni; anne tarafı ise Selanik, Yunanistan göçmenidir. İstanbul’da dünyaya gelen Sezen, Koç Üniversitesi'nde Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü'nde eğitim gördü. Melis Sezen, Hayat Bazen Tatlıdır dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış ve ardından Siyah İnci dizisinde Tolgahan Sayışman, Hande Erçel ve Berk Hakman'la birlikte rol almıştır. Melis Sezen, Siyah İnci dizisinde Ebru karakterini canlandırmıştır. Ya İstiklal Ya Ölüm dizisinde başrol karakter olan "Nazan" karakterine hayat verdi.
Ünlü isim Leke ve Sevgili Geçmiş dizilerinde başrol oldu. Rol aldığı Filmler arasında Bizim İçin Şampiyon, Dünya Hali, Mucize 2 Aşk da bulunuyor.
Ünlü isim Leke ve Sevgili Geçmiş dizilerinde başrol oldu. Rol aldığı Filmler arasında Bizim İçin Şampiyon, Dünya Hali, Mucize 2 Aşk da bulunuyor.
TANSEL ÖNGEL KİMDİR?
Tansel Öngel 24 Eylül 1976 yılında dünyaya geldi. Türk tiyatro ve dizi oyuncusudur.
2000 yılında Trabzon Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde göreve başladı. Hâlen İstanbul Devlet Tiyatrosunda sanatçı olarak görevini sürdürmektedir.
Bazı TV dizilerinde oynayan oyuncu Muhteşem Yüzyıl'da 36 bölüm boyunca "Alvise Gritti" rolünü oynadı (37. bölümde yerine başka bir oyuncu kadroya dahil olmuştur). Benim İçin Üzülme dizisinde 2 sezon boyunca Niyazi karakterini canlandırdı. Yaz'ın Öyküsü adlı yaz ve gençlik dizisinde Yaz'ın babası Mert karakterini canlandırmıştır. Şu anda Masumlar Apartmanı dizisinde Naci karakterini canlandırmaktadır.
2000 yılında Trabzon Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde göreve başladı. Hâlen İstanbul Devlet Tiyatrosunda sanatçı olarak görevini sürdürmektedir.
Bazı TV dizilerinde oynayan oyuncu Muhteşem Yüzyıl'da 36 bölüm boyunca "Alvise Gritti" rolünü oynadı (37. bölümde yerine başka bir oyuncu kadroya dahil olmuştur). Benim İçin Üzülme dizisinde 2 sezon boyunca Niyazi karakterini canlandırdı. Yaz'ın Öyküsü adlı yaz ve gençlik dizisinde Yaz'ın babası Mert karakterini canlandırmıştır. Şu anda Masumlar Apartmanı dizisinde Naci karakterini canlandırmaktadır.
ALİCAN YÜCESOY KİMDİR?
Alican Yücesoy 1982 yılında İstanbul'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Bursa'da tamamladı. 2001 yılında girdiği Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümü'nden 2005 yılında mezun oldu. Eğitim gördüğü yıllarda ve sonrasında Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda oyuncu olarak çalıştı. Bakırköy Belediye Tiyatroları dışında özel tiyatrolar ve topluluklarla çalıştı. Rol aldığı "Hayvan Çiftliği" Oyunu ile 20. Sadri Alışık Ödülleri Komedi, Müzikli Oyun ya da Müzikal Dalında 'Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu' ödülüne aday gösterildi. 2017 Yılında Üstün Dökmen Tiyatro Ödülleri tarafından “Yılın Erkek Oyuncusu” seçildi. 2015 yılı itibariyle oyuncu ve Genel Sanat Yönetmeni olarak çalıştığı Bakırköy Belediye Tiyatroları, 2017 Yılında “Gülünç Karanlık” oyunu ile 21. Afife Jale Tiyatro Ödülleri’in de “Yılın En Başarılı Prodüksiyonu Ödülü’nü ve 22. Sadri Alışık Ödülleri’in de “Seçici Kurul Özel Ödülü” nü aldı.
DOĞU DEMİRKOL KİMDİR?
Aydın Doğu Demirkol, 6 Eylül 1985 tarihinde dünyaya geldi. Başarılı bir cerrah baba ile ev hanımı bir annenin oğlu olan Doğu Demirkol, lisans eğitimini bilgisayar mühendisliği bölümünde tamamladı. İlk olarak Youtube üzerinden paylaştığı videolarla dikkat çekti. , Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu üstlendiği Yetenek Sizsiniz yarışmasına katılmasına rağmen finale gitmeyi başaramadı. KM Sahne'sinde yer alarak Açık Mikrofon isimli programda gösterisini sergiledi. Seyirciler tarafından beğenilen performans, Youtube üzerinde de yoğun ilgi gördü. Ali Atay imzalı Ölümlü Dünya'daki performansıyla adından söz ettirdi. Ahmet Mümtaz Taylan, İrem Sak ve Sarp Apak gibi tanınmış oyuncuların başrollerini paylaştığı filmde Zafer karakterine hayat verdi. Doğu Demirkol, yönetmenliği Nuri Bilge Ceylan tarafından üstlenilen bir sanat filmi olan Ahlat Ağacı'ndaki Sinan karakterini canlandırdı.