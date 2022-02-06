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Maske Kimsin Sen Geyik kim çıktı, belli oldu mu?

#Maske Kimsin Sen#Maske Kimsin Sen Geyik#Maske Kimsin Sen Geyik Kim Çıktı

Ekranların ilgiyle takip edilen yarışması Maske Kimsin Sen karakterleri araştırılmaya devam ediyor. Son isimlerden biri de Maske Kimsin Sen Geyik oldu. Peki maskenin altındaki Geyik hangi ünlü, Maske Kimsin Sen Geyik kim çıktı, açıklandı mı? İşte jürinin Maske Kimsin Sen Geyik tahmini...

1/3Maske Kimsin Sen Geyik kim çıktı, belli oldu mu

Maske Kimsin Sen GEyik başarılı performansıyla merak konusu oldu. Sunuculuğunu Tansel Öngel'in yaptığı jüri koltuğunda ise Melis Sezen, Eda Ece, Alıcan Yücesoy ve Doğu Demirkol'ün oturdupu Maske Kimsin Sen'de maskelerin altındaki ünlü isimler araştırılmaya devam ediyor. Son olarak 'Geyik' maskesinin kim olduğu açıklanmıştı. Peki, Maske Kimsin Sen Geyik kim çıktı, belli oldu mu? İşte Maske Kimsin Sen Geyik karakteri hakkında tahminler...

2/3MASKE KİMSİN SEN GEYİK KİM

MASKE KİMSİN SEN GEYİK KİM?

Maske Kimsin Sen Geyik performansı izleyiciden beğeni toplamıştı. Ünlülerin tahmin ettiği geyik karakteri henüz açıklanmadı. Ancak izleyiciler ve jürinin tahmin ettiği Geyik karakteri Burcu Özberk, Demet Özdemir, Bahar Candan, Sedef Avcı oldu. Geyik'in gerçekte kim olduğu ise önümüzdeki bölümlerde ortaya çıkacak.

3/3MASKE KİMSİN SEN KARAKTERLERİ

MASKE KİMSİN SEN KARAKTERLERİ

Gözcü - TBA (Ümit Karan)

Gladyatör - TBA (Hazer Amani)

Ağaç - TBA (Derya Baykal)

İskelet - TBA (Keremcem)

Şövalye - TBA (Ender Saraç)

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