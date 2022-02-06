Maske Kimsin Sen GEyik başarılı performansıyla merak konusu oldu. Sunuculuğunu Tansel Öngel'in yaptığı jüri koltuğunda ise Melis Sezen, Eda Ece, Alıcan Yücesoy ve Doğu Demirkol'ün oturdupu Maske Kimsin Sen'de maskelerin altındaki ünlü isimler araştırılmaya devam ediyor. Son olarak 'Geyik' maskesinin kim olduğu açıklanmıştı. Peki, Maske Kimsin Sen Geyik kim çıktı, belli oldu mu? İşte Maske Kimsin Sen Geyik karakteri hakkında tahminler...
Maske Kimsin Sen Geyik performansı izleyiciden beğeni toplamıştı. Ünlülerin tahmin ettiği geyik karakteri henüz açıklanmadı. Ancak izleyiciler ve jürinin tahmin ettiği Geyik karakteri Burcu Özberk, Demet Özdemir, Bahar Candan, Sedef Avcı oldu. Geyik'in gerçekte kim olduğu ise önümüzdeki bölümlerde ortaya çıkacak.
Gözcü - TBA (Ümit Karan)
Gladyatör - TBA (Hazer Amani)
Ağaç - TBA (Derya Baykal)
İskelet - TBA (Keremcem)
Şövalye - TBA (Ender Saraç)