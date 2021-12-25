Maske kimsin sen? formatıyla dikkat çekti... "Maske kimsin sen?" ne zaman başlayacak?

Yeni yarışma programı “Maske Kimsin Sen?” için geri sayım başladı. “The Masked Singer” adıyla tüm dünyada fenomen olan sıra dışı yarışma programında; kendi alanlarında ünlü isimler farklı kostüm ve maskelerle kimliklerini gizleyerek şarkı söylüyor, jüri üyeleri, stüdyodaki ve ekran başındaki seyirciler yarışmacının kim olduğunu tahmin etmeye çalışıyorlar.