Maske kimsin sen? formatıyla dikkat çekti... "Maske kimsin sen?" ne zaman başlayacak?
Maske kimsin sen? tanıtımı ve formatıyla dikkatleri üzerine çekmişti."The Masked Singer” adıyla tüm dünyada fenomen olan sıra dışı yarışma programından uyarlanan yeni yarışma programının ekran macerasına başlayacağı tarih belli oldu. Peki, "Maske kimsin sen?" ne zaman başlayacak, jüri üyeleri arasında kimler var?
Yeni yarışma programı “Maske Kimsin Sen?” için geri sayım başladı. “The Masked Singer” adıyla tüm dünyada fenomen olan sıra dışı yarışma programında; kendi alanlarında ünlü isimler farklı kostüm ve maskelerle kimliklerini gizleyerek şarkı söylüyor, jüri üyeleri, stüdyodaki ve ekran başındaki seyirciler yarışmacının kim olduğunu tahmin etmeye çalışıyorlar.