Maske Kimsin Sen? final fragmanı yayınlandı… Maske Kimsin Sen ne zaman final yapacak?

Eda Ece, Melis Sezen, Doğu Demirkol ve Alican Yücesoy'un dedektiflik rolünü üstlendiği "Maske Kimsin Sen?" ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. “The Masked Singer” adıyla tüm dünyada fenomen olan program 9. bölümüyle final yapacak.