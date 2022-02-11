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Maske Kimsin Sen? final fragmanı yayınlandı… Maske Kimsin Sen ne zaman final yapacak?

#Maske Kimsin Sen#Maske Kimsin Sen Final#Maske Kimsin Sen Final Fragmanı

Maske Kimsin Sen? programının final bölümü izleyicilerle buluştu. Cumartesi akşamları izleyicilerle buluşan "Maske Kimsin Sen?" ekran macerasını bu hafta noktalayacak. Peki, Maske Kimsin Sen ne zaman final yapacak?

1/3Maske Kimsin Sen final fragmanı yayınlandı… Maske Kimsin Sen ne zaman final yapacak

Eda Ece, Melis Sezen, Doğu Demirkol ve Alican Yücesoy'un dedektiflik rolünü üstlendiği "Maske Kimsin Sen?" ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. “The Masked Singer” adıyla tüm dünyada fenomen olan program 9. bölümüyle final yapacak.

2/3Maske Kimsin Sen final fragmanı yayınlandı… Maske Kimsin Sen ne zaman final yapacak

"Maske Kimsin Sen?" 12 Şubat Cumartesi günü izleyicileriyle buluşacak, birinci olacak isim de aynı akşam belli olacak. Maske Kimsin Sen'in final bölümünde bütün maskeler açılacak.

3/3Maske Kimsin Sen final fragmanı yayınlandı… Maske Kimsin Sen ne zaman final yapacak

Programda; kendi alanlarında ünlü isimler farklı kostüm ve maskelerle kimliklerini gizleyerek şarkı söylüyor, jüri üyeleri, stüdyodaki ve ekran başındaki seyirciler yarışmacının kim olduğunu tahmin etmeye çalışıyorlar.

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