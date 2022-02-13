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Maske Kimsin Sen birincisi kim oldu, kim kazandı? Aslan, Tavus kuşu, Unicorn kim çıktı? İşte Maske Kimsin Sen'in şampiyonu

#Maske Kimsin Sen#Aslan#Tavus Kuşu

Maske Kimsin Sen birincisi, final bölümünde belli oldu. Başarılı oyuncu Tansel Öngel’in sunuculuğunu üstlendiği Eda Ece, Melis Sezen, Doğu Demirkol ve Alican Yücesoy'un dedektiflik yaptığı Maske Kimsin Sen'in 12 Şubat tarihli final bölümünde Aslan, Tavus kuşu, Unicorn'un maskeleri çıktı. Müzik, dans ve gizemin yer aldığı programda gecenin sonunda bir isim birinci oldu. Peki, Aslan, Tavus kuşu, Unicorn kim çıktı? Maske Kimsin Sen birincisi kim oldu? İşte, final bölümünde belli olan Maske Kimsin Sen yarışmasının kazananı.

1/5Maske Kimsin Sen birincisi kim oldu, kim kazandı Aslan, Tavus kuşu, Unicorn kim çıktı İşte Maske Kimsin Senin şampiyonu

Maske Kimsin Sen kazananı heyecan dolu anların ekranlara geldiği cumartesi gecesi belli oldu. Eda Ece, Melis Sezen, Doğu Demirkol ve Alican Yücesoy'un dedektiflik rolünü üstlendiği "Maske Kimsin Sen?" 12 Şubat tarihinde final bölümü ile ekranlara veda etti. “The Masked Singer” adıyla tüm dünyada fenomen olan programın 9. bölümünde Aslan birinci oldu. Gecenin sonunda maskesini açan Aslan oyuncu Özge Borak çıktı.

2/5MASKE KİMSİN SEN BİRİNCİSİ KİM OLDU

MASKE KİMSİN SEN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Kendi alanlarında ünlü isimlerin farklı kostüm ve maskelerle kimliklerini gizleyerek şarkı söylediği programda, jüri üyeleri, stüdyodaki ve ekran başındaki seyirciler yarışmacının kim olduğunu tahmin etmeye çalıştı.

3/5Maske Kimsin Sen birincisi kim oldu, kim kazandı Aslan, Tavus kuşu, Unicorn kim çıktı İşte Maske Kimsin Senin şampiyonu

Final bölümünde Maske Kimsin Sen yarışmasında Aslan birinci oldu. Maskesini açan Aslan oyuncu Özge Bazon çıktı. Maske Kimsin Sen yarışmasında ikinci olan Tavus kuşu oldu. Tavus kuşu ise ünlü şarkıcı Emre Altuğ çıktı.

4/5Maske Kimsin Sen birincisi kim oldu, kim kazandı Aslan, Tavus kuşu, Unicorn kim çıktı İşte Maske Kimsin Senin şampiyonu

Peformansıyla dikkat çeken Unicorn Maske Kimsin Sen'in üçüncüsü oldu. Maskesini açan Unicorn oyuncu Berna Laçin çıktı. Yarışmada unicorn'un Doğa Rutkay Kamal veya Berna Laçin olduğu düşünülmüştü.

5/5MASKE KİMSİN SEN ÖDÜLÜ NEDİR

MASKE KİMSİN SEN ÖDÜLÜ NEDİR?

Final bölümü ile ekranlara veda eden Maske Kimsin Sen yarışmasının birincisi altın maske kazandı. Sürpriz ödülün ne olduğu ise açıklanmadı.

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#Maske Kimsin Sen#Aslan#Tavus Kuşu