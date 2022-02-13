Maske Kimsin Sen birincisi kim oldu, kim kazandı? Aslan, Tavus kuşu, Unicorn kim çıktı? İşte Maske Kimsin Sen'in şampiyonu

Maske Kimsin Sen kazananı heyecan dolu anların ekranlara geldiği cumartesi gecesi belli oldu. Eda Ece, Melis Sezen, Doğu Demirkol ve Alican Yücesoy'un dedektiflik rolünü üstlendiği "Maske Kimsin Sen?" 12 Şubat tarihinde final bölümü ile ekranlara veda etti. “The Masked Singer” adıyla tüm dünyada fenomen olan programın 9. bölümünde Aslan birinci oldu. Gecenin sonunda maskesini açan Aslan oyuncu Özge Borak çıktı.
Kendi alanlarında ünlü isimlerin farklı kostüm ve maskelerle kimliklerini gizleyerek şarkı söylediği programda, jüri üyeleri, stüdyodaki ve ekran başındaki seyirciler yarışmacının kim olduğunu tahmin etmeye çalıştı.
Final bölümünde Maske Kimsin Sen yarışmasında Aslan birinci oldu. Maskesini açan Aslan oyuncu Özge Bazon çıktı. Maske Kimsin Sen yarışmasında ikinci olan Tavus kuşu oldu. Tavus kuşu ise ünlü şarkıcı Emre Altuğ çıktı.
Peformansıyla dikkat çeken Unicorn Maske Kimsin Sen'in üçüncüsü oldu. Maskesini açan Unicorn oyuncu Berna Laçin çıktı. Yarışmada unicorn'un Doğa Rutkay Kamal veya Berna Laçin olduğu düşünülmüştü.
Final bölümü ile ekranlara veda eden Maske Kimsin Sen yarışmasının birincisi altın maske kazandı. Sürpriz ödülün ne olduğu ise açıklanmadı.