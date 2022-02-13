Maske Kimsin Sen birincisi kim oldu, kim kazandı? Aslan, Tavus kuşu, Unicorn kim çıktı? İşte Maske Kimsin Sen'in şampiyonu

Maske Kimsin Sen kazananı heyecan dolu anların ekranlara geldiği cumartesi gecesi belli oldu. Eda Ece, Melis Sezen, Doğu Demirkol ve Alican Yücesoy'un dedektiflik rolünü üstlendiği "Maske Kimsin Sen?" 12 Şubat tarihinde final bölümü ile ekranlara veda etti. “The Masked Singer” adıyla tüm dünyada fenomen olan programın 9. bölümünde Aslan birinci oldu. Gecenin sonunda maskesini açan Aslan oyuncu Özge Borak çıktı.