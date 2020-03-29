Maske diken Alman kadın Türk komşularını unutmadı

Babasının kanser hastası olduğunu, hem babasını hem de çevresindeki sevdiklerini korumak istediğini belirten Michaela Fischer, şunları söyledi: “Babam kanser olduğu için aklıma geldi. Her 14 günde bir kemoterapi alıyor. Hem babama hem de çevredekileri korumak için bu aklıma geldi. Şu anda zaten çok az bulunuyor. Ben kesinlikle ücret istemiyorum. Yeterince zaman ve hammadde bulduğum müddetçe yapmaya devam edeceğim. Bu işi kazanç yolu olarak düşünmedim. Para alırsam aynada yüzüme bakamam.”