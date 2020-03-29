Maske diken Alman kadın Türk komşularını unutmadı

Almanya’nın Köln kentinde yaşayan iki çocuk annesi Michaela Fischer, diktiği maskeleri ihtiyacı olanlara ücretsiz dağıtıyor. Fischer, sosyal medya ya da telefon yoluyla kendisine ulaşanlara maskelerini dikip, aynı gün teslim ediyor. Türk komşularının da övgüyle bahsettiği Fischer, maskelere ücret ödemek isteyenlerden yardım derneklerine bağış yapmalarını istiyor. Maskesi ellerine ulaşanlar da sosyal medyadan paylaşım yaparak Fischer’a teşekkür ediyor.
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1
Babasının kanser hastası olduğunu, hem babasını hem de çevresindeki sevdiklerini korumak istediğini belirten Michaela Fischer, şunları söyledi: “Babam kanser olduğu için aklıma geldi. Her 14 günde bir kemoterapi alıyor. Hem babama hem de çevredekileri korumak için bu aklıma geldi. Şu anda zaten çok az bulunuyor. Ben kesinlikle ücret istemiyorum. Yeterince zaman ve hammadde bulduğum müddetçe yapmaya devam edeceğim. Bu işi kazanç yolu olarak düşünmedim. Para alırsam aynada yüzüme bakamam.”
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“Başlarda sadece maskelere ihtiyacı olan insanlar benden talep ediyordu. Ama artık kasaplar, marketler, hasta bakım servisleri, yaşlı bakımı yapan yerler de talep etmeye başladı. Ama ticaretini yapanlara değil, ihtiyaç sahipleri için dikiyorum. Talep eden insanlar yakınımda oturuyorsa kapıdan gelip alabiliyorlar.”
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“Uzak yerlerde oturanlara ise postayla gönderiyorum. Bu maskeler 60 derecede yıkanıp tekrar kullanılabilir. Para istemem, ama bağış yapmak isteyen olursa kumaş ya da diğer malzemeleri bağışlayabilir.”
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“Almanya’da şu an maskelerin bulunamayışı üzücü. Aslında çok basit, herkes dikebilir. Herkes bir adım atarsa işimiz kolaylaşır. Bir maske dikmek yaklaşık 30-35 dakikamı alıyor. Böyle ihtiyaç duyulan bir zamanda, maskelerin kaybolması hastanelerden çalınması, piyasada yeterince bulunmaması üzücü.”
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Market ve eczanelerde maske bulamayan Erhan Ertaş isimli bir Türk vatandaşı, internet üzerinden bulduğu Michaela Fischer’ın mahallesinde yaşadığını görünce iletişime geçti. Ertaş, Fishcer’ın, anne ve babası için aldığı iki maske için ücret istemediğini ve “Hayır kurumuna bağışla” dediğini ifade etti.
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Köln’ün Zollstock semtinde yaşayan Ergün Arslan da marketlerde bulamadığı maskeyi internette araştırması sonucu Michaela Fischer’a bulduğu söyledi. Maskeyi almak için Fischer’a gittiğini ve kendisinden maskeler karşılığında ücret istememesi sonucu, “Hâlâ böyle iyi insanlar var mı?” diye şaşırdığını söyledi.