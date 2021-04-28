Maske çıktı, yüzü göründü: Covid mücadelesinden kamera karşısına

Önce hastane koridorlarında, ön cephede koronavirüsle savaştı, birçok kişiye can verdi. Şimdi de ünlü bir parfüm markasının tanıtımı için objektif karşısına geçti.
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ONUN ÖYKÜSÜ FARKLI
O şimdi ünlü moda firmalarının tanıtım yüzü olarak görev yapıyor. Ama sanmayın ki moda dünyasında adet olduğu üzere daha 20 yaşına bile gelmeden bir alışveriş merkezinde, bir plajda ya da sokakta yürürken bir model ajanı tarafından keşfedilip podyuma ve kameralar karşısına çıktı.
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HEMŞİRELİKTEN MODELLİĞE
Her ne kadar şimdi ünlü fotoğrafçıların objektifleri karşısında poz veriyor olsa da daha birkaç sene öncesine kadar üzerinde hemşire üniformasıyla hastane koridorlarında koşturuyordu. Hemşirelikten modelliğe geçti ve son olarak da bir parfüm markasının tanıtım yüzü oldu.
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ONKOLOJİ HEMŞİRESİYDİ
28 yaşındaki Amerikalı Maggie Rawlins, modelliğe geçmeden önce onkoloji ve hematoloji alanlarında uzmanlaşmış bir hemşireydi. Son birkaç yıldır da moda dünyasında adından söz ettiriyor. Yeni evli olan Rawlins, Anne Klein'ın yeni çıkardığı parfümün tanıtım yüzü oldu. Anne Rawlins, kampanyanın siyah- beyaz fotoğrafları için de objektif karşısına geçti.
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GÖNÜLLÜ ÇALIŞMALAR
Maggie Rawlins, hemşire olduğu dönemde Orta Amerika ve Doğu Afrika'da yardım faaliyetlerinde bulunan One World Health adlı kuruluş için de çalışıyordu. Önceleri, eğitim gördüğü mesleği hemşirelik için bütün vaktini ayıran Maggie Rawlins, kendisine gelen modellik tekliflerine pek sıcak bakmadı. Ama sonra moda dünyasının cazibesine daha fazla dayanamadı. Rawlins, ünlü Sports Illustrated Bikin Özel Sayısı için de objektif karşısına geçti.
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SONRADAN PİŞMAN OLMAMAK İÇİN
Kanser hastalarının bakımı üzerine uzmanlaşmış bir hemşire olan Maggie Rawlins, bir süre modellik tekliflerine duyarsız kalsa da sonradan kendi mesleğinden bambaşka bir dünyanın kapılarını açan bu mesleğe adım atmaya karar verdi. Rawlins, bunu da bir röportajda "Uzun vadede bunu denemediğine pişman olmamak için" böyle bir geçiş yaptığını anlattı.
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SANATÇI BİR AİLEDE DÜNYAYA GELDİ
Maggie Rawlins, fotoğrafçı bir anne ile portre sanatçısı bir babanın kızı olarak dünyaya geldi. Bu yaratıcı çevrede büyümesi onun daha küçük yaşlarda sanata büyük bir saygı ve merak duymasına yol açtı. Ayrıca kamera karşısında da çok daha rahat davranmasına yardımcı oldu.
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PANDEMİ SIRASINDA MESLEĞİNE DÖNDÜ
Maggie Rawlins, kororavirüs pandemisi dünyaya ilk darbesini vurduğunda Kuzey Carolina'daki evinden kalkıp New York'a gitti. Queens'te çeşitli hastanelerde görev yaptı.
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'DOĞRU OLANI YAPMAM GEREKTİ'
One World Health adlı kuruluşun elçisi olarak ön cephede virüsle mücadele edenler arasına katıldı. Rawlins bu konuda People dergisine "Bu pandemi sürecinde herkesin oynayabileceği bir rol olduğunu düşünüyorum. Ayrıca o anda doğru olanı yapmam gerektiğini düşündüm" diye konuştu.
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HEMEN NEW YORK'A GİTTİ
Rawlins, özellikle de New York'ta çalışmaın kendisi için önemli olduğunu anlattı. "Bu şehir bana çok iyi davrandı. Bana verdiği bu güzellikleri ben de bu kente geri vermek istedim" diye konuştu.
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BENİM ÇALIŞMAMIN LAFI BİLE OLMAZ
Rawlins, pandemi sırasında sadece altı ay hastanede görev yaptığını belirterek, bütün pandemi boyunca hayatlarını hiçe sayarak hastalıkla mücadele edenlerin yanında sözünün bile edilmeyeceğini vurguladı.