Maske çıktı, yüzü göründü: Covid mücadelesinden kamera karşısına

ONUN ÖYKÜSÜ FARKLI O şimdi ünlü moda firmalarının tanıtım yüzü olarak görev yapıyor. Ama sanmayın ki moda dünyasında adet olduğu üzere daha 20 yaşına bile gelmeden bir alışveriş merkezinde, bir plajda ya da sokakta yürürken bir model ajanı tarafından keşfedilip podyuma ve kameralar karşısına çıktı.