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Haber Giriş: 28 Nisan 2021 - 10:15 | 

Maske çıktı, yüzü göründü: Covid mücadelesinden kamera karşısına

Önce hastane koridorlarında, ön cephede koronavirüsle savaştı, birçok kişiye can verdi. Şimdi de ünlü bir parfüm markasının tanıtımı için objektif karşısına geçti.

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1ONUN ÖYKÜSÜ FARKLI

ONUN ÖYKÜSÜ FARKLI

O şimdi ünlü moda firmalarının tanıtım yüzü olarak görev yapıyor. Ama sanmayın ki moda dünyasında adet olduğu üzere daha 20 yaşına bile gelmeden bir alışveriş merkezinde, bir plajda ya da sokakta yürürken bir model ajanı tarafından keşfedilip podyuma ve kameralar karşısına çıktı.

2HEMŞİRELİKTEN MODELLİĞE

HEMŞİRELİKTEN MODELLİĞE

Her ne kadar şimdi ünlü fotoğrafçıların objektifleri karşısında poz veriyor olsa da daha birkaç sene öncesine kadar üzerinde hemşire üniformasıyla hastane koridorlarında koşturuyordu. Hemşirelikten modelliğe geçti ve son olarak da bir parfüm markasının tanıtım yüzü oldu.

3ONKOLOJİ HEMŞİRESİYDİ

ONKOLOJİ HEMŞİRESİYDİ

28 yaşındaki Amerikalı Maggie Rawlins, modelliğe geçmeden önce onkoloji ve hematoloji alanlarında uzmanlaşmış bir hemşireydi. Son birkaç yıldır da moda dünyasında adından söz ettiriyor. Yeni evli olan Rawlins, Anne Klein'ın yeni çıkardığı parfümün tanıtım yüzü oldu. Anne Rawlins, kampanyanın siyah- beyaz fotoğrafları için de objektif karşısına geçti.

4GÖNÜLLÜ ÇALIŞMALAR

GÖNÜLLÜ ÇALIŞMALAR

Maggie Rawlins, hemşire olduğu dönemde Orta Amerika ve Doğu Afrika'da yardım faaliyetlerinde bulunan One World Health adlı kuruluş için de çalışıyordu. Önceleri, eğitim gördüğü mesleği hemşirelik için bütün vaktini ayıran Maggie Rawlins, kendisine gelen modellik tekliflerine pek sıcak bakmadı. Ama sonra moda dünyasının cazibesine daha fazla dayanamadı. Rawlins, ünlü Sports Illustrated Bikin Özel Sayısı için de objektif karşısına geçti.

5SONRADAN PİŞMAN OLMAMAK İÇİN

SONRADAN PİŞMAN OLMAMAK İÇİN

Kanser hastalarının bakımı üzerine uzmanlaşmış bir hemşire olan Maggie Rawlins, bir süre modellik tekliflerine duyarsız kalsa da sonradan kendi mesleğinden bambaşka bir dünyanın kapılarını açan bu mesleğe adım atmaya karar verdi. Rawlins, bunu da bir röportajda "Uzun vadede bunu denemediğine pişman olmamak için" böyle bir geçiş yaptığını anlattı.

6SANATÇI BİR AİLEDE DÜNYAYA GELDİ

SANATÇI BİR AİLEDE DÜNYAYA GELDİ

Maggie Rawlins, fotoğrafçı bir anne ile portre sanatçısı bir babanın kızı olarak dünyaya geldi. Bu yaratıcı çevrede büyümesi onun daha küçük yaşlarda sanata büyük bir saygı ve merak duymasına yol açtı. Ayrıca kamera karşısında da çok daha rahat davranmasına yardımcı oldu. 

7PANDEMİ SIRASINDA MESLEĞİNE DÖNDÜ

PANDEMİ SIRASINDA MESLEĞİNE DÖNDÜ

Maggie Rawlins, kororavirüs pandemisi dünyaya ilk darbesini vurduğunda Kuzey Carolina'daki evinden kalkıp New York'a gitti. Queens'te çeşitli hastanelerde görev yaptı.

8DOĞRU OLANI YAPMAM GEREKTİ

'DOĞRU OLANI YAPMAM GEREKTİ'

One World Health adlı kuruluşun elçisi olarak ön cephede virüsle mücadele edenler arasına katıldı. Rawlins bu konuda People dergisine "Bu pandemi sürecinde herkesin oynayabileceği bir rol olduğunu düşünüyorum. Ayrıca o anda doğru olanı yapmam gerektiğini düşündüm" diye konuştu.

9HEMEN NEW YORKA GİTTİ

HEMEN NEW YORK'A GİTTİ

Rawlins, özellikle de New York'ta çalışmaın kendisi için önemli olduğunu anlattı. "Bu şehir bana çok iyi davrandı. Bana verdiği bu güzellikleri ben de bu kente geri vermek istedim" diye konuştu.

10BENİM ÇALIŞMAMIN LAFI BİLE OLMAZ

BENİM ÇALIŞMAMIN LAFI BİLE OLMAZ

Rawlins, pandemi sırasında sadece altı ay hastanede görev yaptığını belirterek, bütün pandemi boyunca hayatlarını hiçe sayarak hastalıkla mücadele edenlerin yanında sözünün bile edilmeyeceğini vurguladı.

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