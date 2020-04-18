Maske başvuru sürecinde yeni adım! E-Devlet maske başvuru linki ve sorgulama

SIRAYLA MASKE TAKILIYOR Maske temin edemeyenlerin fahiş fiyata satılan karaborsa maskeleri alıp kullanmak zorunda kaldığını belirten Saydan şunları söyledi: “Tek bir maskeyi sokağa çıkış sırasına göre aynı aile fertleri sıra ile bir hafta takıyor. Bu durum virüsle mücadeleye büyük zarar veriyor. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na da bu konuyla ilgili yazı gönderdik. Bu yazıda maske dağıtımının sadece belirli bir yaş gurubu ve SMS ile sınırlı olmasının getirdiği sorunların ortadan kaldırılması için önerilerde bulunduk.”



ECZACILAR NE TALEP ETTİ?



1) Maske alış ve satışın yasak olması nedeniyle eczacıların ve eczane personelinin maske ihtiyacının nasıl sağlanacağının belirlenmeli.



2) Acil maske tedariki gerektiren durumlarda eczacıların sisteme T.C. kimlik numarası ile giriş yapmasının sağlanmalı.



3) Maske şifresini bilmeyen vatandaşların şahsi cep telefonları üzerinden kimlik tanımlayıcı bilgileri ile SMS göndererek şifrelerini talep etmelerini sağlayacak alternatif bir sistemin ivedi şekilde kurgulanmalı.



4) T.C. vatandaşı olmayan kişiler ile her ne kadar sokağa çıkışları yasaklanmış olsa dahi elzem durumlarda sokağa çıkmak durumunda kalabilen 20 yaş altı ile 65 yaş üstü vatandaşların da maske tedarik süreçleri belirlenmeli.



5) Eczanelerin gereken durumlarda maske ihtiyacı olan kişilere belirlenen fiyattan ecza depoları kanalıyla maske alıp satılabilmesi için gerekli düzenleme yapılmalı.



