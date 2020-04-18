Maske başvuru sürecinde yeni adım! E-Devlet maske başvuru linki ve sorgulama
Bakanlık tarafından ücretsiz dağıtılması kararlaştırılan maske başvurusu E-Devlet üzerinden alınmaya devam ediliyor. EPTTAvm aracılığıyla da sipariş verilebilen maskeler için kimlik bilgilerinin girilmesi yeterli olacak. E-Devlet maske başvuru linki aracılığıyla eczane maske kodu bilgilerinin cep telefonlarına gelmesi beklenecek. Maske kodu gelen vatandaşlar, eczaneler aracılığıyla 5 adet maske hakkını temin edebilecek. Peki, E-Devlet maske başvuru işlemi için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı yeni adım ne olacak? İşte, maske başvurusu yapmak isteyen vatandaşların dikkat etmesi gereken o detaylar
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Maske başvurusu yapan ya da maske kodu gelmeyen vatandaşlar için yeni bir gelişme ortaya çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17 Nisan tarihli Bilim Kurulu Toplantısının ardından basın mensupları karşısına çıktı. Maske başvurusu yapan ancak cep telefonlarına mesaj olarak kod gelmeyen vatandaşların, eczaneler aracılığıyla kodlarını yeniden alabileceğini aktaran Bakan Koca, maske ihtiyacı bulunan kişilerin bu şekilde temin işlemini gerçekleştirebileceğini söyledi. Peki, E-Devlet maske başvurusu nasıl yapılır? İşte, başvuru hakkında önemli bilgiler
E-DEVLET MASKE BAŞVURU LİNKİ
Maske başvurusu birkaç adımda tamamlanabiliyor.
Öncelikle E-Devlet üzerinden maske başvurusu için sayfanın altında yer alan linke tıklamalısınız.
Linke açılınca sizden TC Kimlik Numaranız, ad soyad, cep telefonu, il, ilçe, mahalle, cadde, sokak ve adres bilgiler talep edilecek. Bunları giriniz.
Sonraki adımda güvenlik sorusu olan matematik işleminin cevabını kutucuğa yazınız.
“Yukarıda verdiğim bilgilerin doğruluğunu kabul ediyorum. Bu sayfada belirttiğim adres bilgisinin teslimat için yeterli olmaması durumunda, MERNİS sistemindeki adres bilgilerimin bu amaçla kullanılmasını kabul ediyorum.” Metnini işaretledikten sonra “Maske siparişi ver” butonuna basabilirsiniz.
Dilerseniz “Aile bireyi ekle” butonuna basarak aile bireylerinizin TC Kimlik Numarası ve isim soy isimleri ile onlara da 5 adet maske siparişi verebilirsiniz.
Maske kodu, cep telefonlarına bakanlık tarafından gönderilmektedir. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 17 Nisan tarihli Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıkladığı bilgiye göre mesaj gelmeyen kişiler, eczanelere müracaat etmeleri halinde yeni bir kod alabilecek.
İstanbul ve Ankara’dan sonra İzmir ve Antalya’daki eczanelerde de ‘ücretsiz maske’ dağıtımı başladı. Vatandaş, cep telefonuna gönderilen kısa mesajla en yakın eczaneden maske temin edebilecek.
20-65 yaş arası vatandaşlara eczanelerden ücretsiz maske temini İstanbul ve Ankara’dan sonra İzmir’de de başladı. İzmir Eczacı Odası Başkanı Ecz. Tuncay Sayılkan, ilk etapta sadece İzmir merkezdeki eczanelerde başlayan ücretsiz maske uygulamasında vatandaşların cep telefonlarına kod ile geleceğini belirtti.
Sağlık Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliğinin yaptığı görüşmeler sonrasında, vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımının en hızlı ve güvenli şekilde eczaneler üzerinden yapılması kararı ile maskeler, İzmir’deki dağıtım kuruluşlarına ulaşmaya başladı. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) yetkilileri ve İzmir’deki dağıtım kuruluşlarının yetkilileri ile gerekli görüşmeler yapıldığını ifade eden İzmir Eczacı Odası Başkanı Ecz. Tuncay Sayılkan, 14 Nisan 2020 Salı günü depolardan eczanelere maske dağıtımının başladığını belirtti.
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Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Nurten Saydan, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na (TİTCK) bir yazı göndererek, maske sorunun geldiği noktayı anlattıklarını bildirdi. Saydan, Bakanlığa acil yapılması gereken 5 öneride bulunduklarını açıkladı.
Sağlık Bakanlığı’nın eczaneler aracılığıyla ücretsiz maske dağıtımının Türkiye genelinde devam ettiğini ifade eden Saydan, “Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve telefonlarına bakanlığın göndereceği bir kod ile ücretsiz maskelerini temin edebiliyorlar. Ancak telefonuna kod gelmeyen vatandaşın eczaneye gitmesi, şifresi gelen vatandaşın eczaneye gittiğinde eczane çalışanlarına cep telefonlarını vererek teması arttırması, bekleme sürelerinin uzaması beraberinde olumsuz koşulları da getiriyor. 10 Nisan itibarıyla ecza depoları aracılığıyla eczanelere tutanak karşılığı tek kullanımlık cerrahi maskeler gönderilerek, vatandaşlara maskelerin ücretsiz şekilde teslim edilmeye başlandı. Ancak sorunlar bitmedi. Dağıtım yaş gruplarına peyderpey yapıldığı için özellikle çalışma zorunluluğu olup da maskesiz sokağa çıkması gereken büyük bir nüfusun ve yabancı uyruklu kişilerin varlığına rağmen bu durumda olan vatandaşlarımıza maske verilmesi için herhangi bir düzenleme yapılmış değil” dedi.
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SIRAYLA MASKE TAKILIYOR
Maske temin edemeyenlerin fahiş fiyata satılan karaborsa maskeleri alıp kullanmak zorunda kaldığını belirten Saydan şunları söyledi: “Tek bir maskeyi sokağa çıkış sırasına göre aynı aile fertleri sıra ile bir hafta takıyor. Bu durum virüsle mücadeleye büyük zarar veriyor. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na da bu konuyla ilgili yazı gönderdik. Bu yazıda maske dağıtımının sadece belirli bir yaş gurubu ve SMS ile sınırlı olmasının getirdiği sorunların ortadan kaldırılması için önerilerde bulunduk.”
ECZACILAR NE TALEP ETTİ?
1) Maske alış ve satışın yasak olması nedeniyle eczacıların ve eczane personelinin maske ihtiyacının nasıl sağlanacağının belirlenmeli.
2) Acil maske tedariki gerektiren durumlarda eczacıların sisteme T.C. kimlik numarası ile giriş yapmasının sağlanmalı.
3) Maske şifresini bilmeyen vatandaşların şahsi cep telefonları üzerinden kimlik tanımlayıcı bilgileri ile SMS göndererek şifrelerini talep etmelerini sağlayacak alternatif bir sistemin ivedi şekilde kurgulanmalı.
4) T.C. vatandaşı olmayan kişiler ile her ne kadar sokağa çıkışları yasaklanmış olsa dahi elzem durumlarda sokağa çıkmak durumunda kalabilen 20 yaş altı ile 65 yaş üstü vatandaşların da maske tedarik süreçleri belirlenmeli.
5) Eczanelerin gereken durumlarda maske ihtiyacı olan kişilere belirlenen fiyattan ecza depoları kanalıyla maske alıp satılabilmesi için gerekli düzenleme yapılmalı.
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Kişi başı 5 adet verilecek olan ücretsiz maske 20 ila 65 yaş arası vatandaşların kullanımı için temin edilecek. Sağlık Bakanlığı tarafından cep telefonlarına gönderilecek olan maske şifresi, 10 günde bir 5 adet maskenin alınmasına imkan tanıyacak.