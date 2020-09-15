Masanın bir ucunda Brad bir ucunda Jennifer: Yıllar sonra yeniden

ÖZEL HAYATLARINDA BİR ARAYA GELMEDİLER AMA... Geçen yıl bir ödül gecesinde karşılaşan ve sıcak görüntüler sergileyen Pitt ile Aniston'ın yeniden bir araya geleceği iddiaları ortaya atılmıştı. Her ne kadar özel hayatlarında bu gerçekleşmese de eski çift, meslek gereği bir araya geldi.