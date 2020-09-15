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Haber Giriş: 15 Eylül 2020 - 10:05 | 

Masanın bir ucunda Brad bir ucunda Jennifer: Yıllar sonra yeniden

Yıllar önce ayrılmalarına rağmen hala kamuoyunun gözünde isimleri birlikte anılan eski çift Jennifer Aniston ile Brad Pitt uzun zaman sonra "aynı masanın farklı uçlarında" bir araya geldi.

Splash News, Backgrid USA

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1ÖZEL HAYATLARINDA BİR ARAYA GELMEDİLER AMA...
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ÖZEL HAYATLARINDA BİR ARAYA GELMEDİLER AMA...

Geçen yıl bir ödül gecesinde karşılaşan ve sıcak görüntüler sergileyen Pitt ile Aniston'ın yeniden bir araya geleceği iddiaları ortaya atılmıştı. Her ne kadar özel hayatlarında bu gerçekleşmese de eski çift, meslek gereği bir araya geldi.

2OKUMA ETKİNLİĞİ
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OKUMA ETKİNLİĞİ

Brad Pitt ve Jennifer Aniston, bir yardım kuruluşu için düzenlenen Fast Times at Ridgemont High (Ridgemont Lisesinde Hızlı Günler) adlı film okuma etkinliğinde buluştu.

3ÜNLÜ OYUNCULAR KATILDI
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ÜNLÜ OYUNCULAR KATILDI

Bu buluşmada aralarında Morgan Freeman, Matthew McConaughey, Shia LaBeouf, Julia Roberts, Jimmy Kimmel, John Legend, Ray Liotta ve Sean Penn’in de bulunduğu çok sayıda ünlü de görev aldı.

4ONLINE ETKİNLİK
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ONLINE ETKİNLİK

 Aktör Sean Penn'in 2020 yılında meydana gelen Haiti depreminden etkilenenler için kurduğu CORE yararına düzenlenen bu buluşmaya tüm ünlüler kendi evlerinden ve online olarak katıldı.

5HAYRANLARI HEYECANLANDI
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HAYRANLARI HEYECANLANDI

Eski çiftin meslek gereği ve uzaktan da olsa bir araya gelmesi de hayranlarını heyecanlandırdı.

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Brad Pitt ile Jennifer Aniston, 2000 yılında evlendi. Ancak çiftin evliliği 2005 yılında bitti. Bunun nedeni de Brad Pitt'in, Bay ve Bayan Smith filmindeki rol arkadaşı Angelina Jolie ile aşk yaşamasıydı.

7BEŞ YILLIK EVLİLİK
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BEŞ YILLIK EVLİLİK

Bu olayın ardından Jennifer Aniston çok uzun süre aldatılan kadınlar için bir simge haline geldi. Brad Pitt ile Angelina Jolie uzun bir birliktelik ve altı çocuğun ardından evlendiler. Ama bu evlilik kısa sürdü, çift boşandı.

8PITT YENİ AŞKA YELKEN AÇTI
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PITT YENİ AŞKA YELKEN AÇTI

Jennifer Aniston ise Justin Theroux ile evlendi ancak onun evliliği de kısa ömürlü oldu. Aniston'ın hayatında şu sıralar bilinen kimse yok. Brad Pitt'in adı ise bir süredir Alman model Nicole Poturalski ile anılıyor.

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