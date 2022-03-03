Mart'ta hangi balıklar yenir? İşte Mart ayında yenmesi lezzetli balıklar

Mart ayında gümüş, izmarit, mezgit, kalkan, mersin, kaya balığı, mezgit, kefal, levrek, yayın balıkları lezzetli ve bol bulunan balıklardır. Özellikle kalkan, levrek ve kefal mart ayında hem bol hem de çok lezzetlidir. Martta uskumru çiroz olmaya başlamıştır.



BALIĞIN İNSANA FAYDALARI



Balıkta bulunan Omega 3 yağ asitleri, A ve D vitaminlerinin yanında mineraller bakımından da zengin olan balıklar; çinko, selenyum ve iyot gibi vücut için gerekli olan mineralleri de barındırmakta. İçerisinde bu kadar çok vitamin ve mineral bulunduran bu canlıların vücut üzerindeki olumlu etkileri saymakla bitmiyor. En bilindik özellikleri arasında; Sağlıklı diş etlerinin oluşmasına yardımcı olur. Saçların daha sağlıklı ve dayanıklı uzamasına yardımcı olur.



Depresyon belirtilerini hafifledir. Kalp krizinin önlenmesinde önemli rol oynar. Metabolizmayı ve beyni güçlendirir.



