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Mart'ta hangi balıklar yenir? İşte Mart ayında yenmesi lezzetli balıklar

#Balık#Mart#Yenmesi Gereken Balıklar

Av sezonu yasağına kısa bir süre kala balık tüketimi de artmaya devam ediyor. Bu ay yenilmesi önerilen balıkların neler olduklarını merak eden vatandaşlar, konuya dair bilgi almak adına internette araştırma yapıyor. Peki, Mart'ta hangi balıklar yenir?

1/2Martta hangi balıklar yenir İşte Mart ayında yenmesi lezzetli balıklar

Mart ayının başlamasıyla birlikte, en çok merak edilen konulardan biri de bu ayda hangi balıkların yenmesi gerektiği oldu. Mart ayında hangi balıkların yenmesi gerektiğini ve daha lezzetli olduğunu merak eden vatandaşlar konuya dair araştırma yapıyor. İşte, Mart ayında yenilmesi gereken balıklar hakkında ayrıntılar...

2/2Martta hangi balıklar yenir İşte Mart ayında yenmesi lezzetli balıklar

Mart ayında gümüş, izmarit, mezgit, kalkan, mersin, kaya balığı, mezgit, kefal, levrek, yayın balıkları lezzetli ve bol bulunan balıklardır. Özellikle kalkan, levrek ve kefal mart ayında hem bol hem de çok lezzetlidir. Martta uskumru çiroz olmaya başlamıştır.

BALIĞIN İNSANA FAYDALARI

Balıkta bulunan Omega 3 yağ asitleri, A ve D vitaminlerinin yanında mineraller bakımından da zengin olan balıklar; çinko, selenyum ve iyot gibi vücut için gerekli olan mineralleri de barındırmakta. İçerisinde bu kadar çok vitamin ve mineral bulunduran bu canlıların vücut üzerindeki olumlu etkileri saymakla bitmiyor. En bilindik özellikleri arasında; Sağlıklı diş etlerinin oluşmasına yardımcı olur. Saçların daha sağlıklı ve dayanıklı uzamasına yardımcı olur.

Depresyon belirtilerini hafifledir. Kalp krizinin önlenmesinde önemli rol oynar. Metabolizmayı ve beyni güçlendirir.

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#Balık#Mart#Yenmesi Gereken Balıklar