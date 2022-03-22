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Marteniçka ne zaman çıkarılır? Marteniçka geleneğinin detayları

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Baharın gelişi münasebetiyle geleneksel Baba Marta (Marta Nine) günleri başlar. Çok eskilere dayanan Baba Marta, Bulgaristan'a has bir gelenektir. Bu günde Bulgarlar yakınlarına ve arkadaşlarına “marteniçka” olarak adlandırılan sembolleri, yıl boyu sağlık ve güç dileğiyle hediye ederler. Peki, marteniçka ne zaman çıkarılır? Marteniçka geleneğinin detayları

1/3Marteniçka ne zaman çıkarılır Marteniçka geleneğinin detayları

Çok eskilere dayanan Baba Marta, Bulgaristan'a has bir gelenektir. Bu günde Bulgarlar yakınlarına ve arkadaşlarına “martenitsa” olarak adlandırılan sembolleri, yıl boyu sağlık ve güç dileğiyle hediye ederler. Âdete göre, martenitsalar kırlangıç veya leylek görünceye kadar taşınırlar. Balkan ve Trakya halkları, baharın gelişini kırmızı ve beyaz yünlerden yapılan marteniçka bilekliklerle kutluyor.

2/3Marteniçka ne zaman çıkarılır Marteniçka geleneğinin detayları

İlk marteniçkalar, başka takı ve detaylar kullanmadan, sadece kırmızı beyaz ipliklerden yapılırmış ve nazardan korunmak için insanlara ve hayvanlara takılırmış. Bazı bölgelerde bu bükülmüş kırmızı-beyaz sicime altın veya gümüş para bağlanırmış, bu da hastalıklardan korunmak için bir simge olarak kullanılırmış.

3/3Marteniçka ne zaman çıkarılır Marteniçka geleneğinin detayları

1 Mart itibariyle bileklerde yer edinen Marteniçkalar, Bulgar inançlarına göre doğada yeşil ya da uçan bir leylek görüldüğünde bilekten çıkarılıp dilek tutularak doğaya bırakılıyor.

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