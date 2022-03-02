Mart kira artış oranı açıklandı mı, ne kadar? 2022 mart ayı kira artış oranı hesaplama

Mart ayı kira artış oranının ne zaman açıklanacağı belli oldu. Mart ayı kira artış oranı şubat ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli olacak. Enflasyon oranı TÜİK tarafından 3 Mart tarihinde açıklanacak. Açıklanan TÜFE rakamına göre şubat ayı kira artış oranı 22,58 olmuştu.
Mart ayı kira artış oranı 3 Mart Perşembe günü açıklanacak. Enflasyon rakamlarının TÜİK tarafından yayımlanmasının ardından kiralara yapılacak olan zam oranı da netleşecek.
Şubat ayı kira artış oranı ocak ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli oldu. Ocak ayı enflasyon oranı 3 Şubat Perşembe günü saat 10:00’da açıklandı.
TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %11,10, bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,10, bir önceki yılın aynı ayına göre %48,69 ve on iki aylık ortalamalara göre %22,58 artış gerçekleşti.
Buna göre kira artış oranı %22,58 oldu.
Mevcut kira bedeli: 1000 TL
Zam oranı: 15,78 %16,42
Zam bedeli: 164,2 TL
Zamlı kira bedeli: 1.164,2 TL