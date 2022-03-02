Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

Mart kira artış oranı açıklandı mı, ne kadar? 2022 mart ayı kira artış oranı hesaplama

#Kira Artış Oranı#Mart Kira Artış Oranı#Mart Ayı Kira Artış Oranı

Kira artış oranı, mart ayının gelmesi ile beraber araştırılan konulardan biri oldu. Mart ayı kira artış oranı Türkiye İstatistik Kurumu tarafından enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli olacak. TÜİK tarafından her ay belirli tarihlerde TEFE TÜFE rakamları açıklanıyor. Peki, mart kira artış oranı açıklandı mı, ne kadar? İşte kira artış oranı hesaplama hakkında detaylar

1/4Mart kira artış oranı açıklandı mı, ne kadar 2022 mart ayı kira artış oranı hesaplama

Mart ayı kira artış oranının ne zaman açıklanacağı belli oldu. Mart ayı kira artış oranı şubat ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli olacak. Enflasyon oranı TÜİK tarafından 3 Mart tarihinde açıklanacak. Açıklanan TÜFE rakamına göre şubat ayı kira artış oranı 22,58 olmuştu.

2/4MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI AÇIKLANDI MI

MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI AÇIKLANDI MI?

Mart ayı kira artış oranı 3 Mart Perşembe günü açıklanacak. Enflasyon rakamlarının TÜİK tarafından yayımlanmasının ardından kiralara yapılacak olan zam oranı da netleşecek.

3/4ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI

ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI

Şubat ayı kira artış oranı ocak ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli oldu. Ocak ayı enflasyon oranı 3 Şubat Perşembe günü saat 10:00’da açıklandı.

TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %11,10, bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,10, bir önceki yılın aynı ayına göre %48,69 ve on iki aylık ortalamalara göre %22,58 artış gerçekleşti.

Buna göre kira artış oranı %22,58 oldu.

4/4KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?

Mevcut kira bedeli: 1000 TL

Zam oranı: 15,78 %16,42

Zam bedeli: 164,2 TL

Zamlı kira bedeli: 1.164,2 TL

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kira Artış Oranı#Mart Kira Artış Oranı#Mart Ayı Kira Artış Oranı