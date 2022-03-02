Mart kira artış oranı açıklandı mı, ne kadar? 2022 mart ayı kira artış oranı hesaplama

ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI

Şubat ayı kira artış oranı ocak ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli oldu. Ocak ayı enflasyon oranı 3 Şubat Perşembe günü saat 10:00’da açıklandı.



TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %11,10, bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,10, bir önceki yılın aynı ayına göre %48,69 ve on iki aylık ortalamalara göre %22,58 artış gerçekleşti.



Buna göre kira artış oranı %22,58 oldu.