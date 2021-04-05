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Ekonomi
Haber Giriş: 05 Nisan 2021 - 09:42 | 

Mart enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte enflasyon beklentisi

Mart ayı enflasyon oranı için geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumu her ayın başında bir önceki ayın rakamlarını açıklıyor. Mart ayı enflasyon oranı 5 Nisan Pazartesi günü saat 10:00’da açıklanacak. Tüketici Fiyat Endeksi, şubatta bir önceki aya göre yüzde 0,91 artış göstermişti. Öte yandan mart enflasyon beklenti anketi yayımlandı. İşte açıklamalar

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Enflasyon oranı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Mart ayı enflasyon oranı için heyecan giderek artıyor. Enflasyon rakamları her ayın başında TÜİK tarafından yayımlanıyor. Nisan ayının gelmesi ile beraber gözler yeni açıklamalara çevrildi. Peki, mart ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte beklentiler ve detaylar

2MART AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANIR

MART AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Mart ayı enflasyon oranı 5 Nisan Pazartesi günü saat 10:00’da açıklanacak.

ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 5 Nisan Pazartesi günü açıklanacak mart ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,09 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin mart ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 0,49, en yüksek yüzde 1,75 aralığında yer aldı.

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Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,09) göre bir önceki ay yüzde 15,61 olan yıllık enflasyonun yüzde 16,21'e çıkacağı hesaplanıyor.

Tüketici Fiyat Endeksi, şubatta bir önceki aya göre yüzde 0,91 artış göstermişti.

4ŞUBAT AYINDA AÇIKLANAN ENFLASYON ORANI

ŞUBAT AYINDA AÇIKLANAN ENFLASYON ORANI

Tüketici Fiyat Endeksi şubatta aylık bazda yüzde 0,91, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi yüzde 1,22 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 15,61, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 27,09 oldu.

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %0,91, bir önceki yılın Aralık ayına göre %2,60, bir önceki yılın aynı ayına göre %15,61 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,81 artış gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %6,13 ile eğitim, %6,31 ile giyim ve ayakkabı ve %7,15 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %23,74 ile ev eşyası, %22,47 ile ulaştırma ve %20,61 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu.

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