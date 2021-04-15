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Gündem
Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)-
Haber Giriş: 15 Nisan 2021 - 09:49 | 

Mart ayında sevindiren gelişme! Normalin yüzde 33 üstünde yağış oldu

Türkiye genelinde mart ayında yağışlar, normalin ve geçen yılın üzerinde gerçekleşti. Yağışlarda normaline göre yüzde 33, 2020 yılı mart ayına göre yüzde 9 artış oldu. Ortalama sıcaklıklar mevsim normalleri civarında gerçekleşirken, ekstrem sıcaklık yaşanmadı. Mart ayında en düşük sıcaklık 23.1 dereceyle Erzurum'da, en yüksek 27.2 dereceyle Ceylanpınar'da görüldü. En fazla yağış 190 mm ile Rize'de, en az yağış 48 mm ile Şanlıurfa'da kaydedildi.

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