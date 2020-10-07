Mars ne zaman görünecek? NASA'dan Mars açıklaması

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Mars’ın dünyaya en yakın konuma geleceği ve bu sayede geceleri dünyadan görüleceğini duyurdu. NASA, 15 yılda bir rastlanan bu gökyüzü olayında Mars’ın dolunayla karıştırabileceğini ifade etti. Peki, Mars ne zaman görünecek? İşte NASA'dan yapılan Mars açıklaması…
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Yıllardır Mars üzerine çalışan ve gezegene dair birçok fotoğrafı paylaşan NASA’dan yeni açıklama geldi. NASA'dan yapılan açıklamaya göre, Mars gezegeni ekim ayı boyunca her akşam doğuda ve şafaktan önce batıda parlayacak. 2020 ekim ayı boyunca gece görünür olacak Mars’ın Dünya’ya bir sonraki yakın konumu ancak 2035 yılında meydana geleceği belirtildi. Kızıl gezegen 2003 yılında bu kadar yakın bir mesafeye gelmişti.
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MARS NAZIL İZLENİR?
Amerika Birleşik Devletleri'nin uzay programı çalışmalarından sorumlu olan NASA tarafından yapılan açıklamaya göre, Mars gün batımından hemen sonra, güneybatı yönünde yükselecek. Birkaç saat sonrasında ise kolaylıkla gökyüzünde görünebilecek. Eğer amatör bir teleskop kullanırsanız, Mars’ın yüzeyinde yer alan buz dağlarını bile görebileceksiniz.
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MARS’IN ÖZELLİKLERİ
Mars’ın ince atmosferinden dolayı Güneş’ten gelen ısı gezegeni hızlıca terk eder. Bundan dolayı eğer gündüz vakti Mars ekvatorunda ayakta duruyor olsaydınız, ayaklarınız ilkbaharı yaşarken (24 derece) başınız kışı (0 derece) yaşardı.
Mars Dünya’nın neredeyse yarısı kadardır. Gezegenin yüzey sıcaklığı -153 ile +24 derece arasında değişir. Ortalama sıcaklık ise -63 derecedir.
1 Mars yılı 687 Dünya gününe eşittir.
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Mars’ın kırmızı görünmesinin nedeni Mars kayalarında, toprağında ve atmosferdeki tozda bulunan demirin oksitlenmesidir.
Güneş Sistemi’nin bilinen en büyük dağı Mars’ta bulunan Olympos dağıdır. Bu dağ Everest tepesinden 3 kat daha yüksektir.