Mars ne zaman görünecek? NASA'dan Mars açıklaması

Yıllardır Mars üzerine çalışan ve gezegene dair birçok fotoğrafı paylaşan NASA’dan yeni açıklama geldi. NASA'dan yapılan açıklamaya göre, Mars gezegeni ekim ayı boyunca her akşam doğuda ve şafaktan önce batıda parlayacak. 2020 ekim ayı boyunca gece görünür olacak Mars’ın Dünya’ya bir sonraki yakın konumu ancak 2035 yılında meydana geleceği belirtildi. Kızıl gezegen 2003 yılında bu kadar yakın bir mesafeye gelmişti.