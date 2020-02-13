Marmaray'a otopark yetmiyor! Üç şerit yol iki şeride düşüyor

ARABALARINI PARK EDİP İŞE GİDİYORLAR



Eşinin sabah yol kenarına aracını park edip Üsküdar'a işe gittiğini ve akşam aracını aldığını söyleyen Şenay Güven de, "Tren açıkladıktan sonra insanlar buraya arabalarını park edip işlerine gidiyorlar. Benim eşim, kızım da böyle yapıyor. İçeri otoparkta çok anlamsız bir fiyat var ama buradaki bütün araçları alabilecek kapasitede bir otopark değil orası. Oraya 50 araç ya park eder ya etmez. Yola yüzlerce araç park ediyor. Otopark yaparsın ama günlük 23 lira çok fazla" diye konuştu.