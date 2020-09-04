Beyza Nur GÜLER-Mertcan ÖZTÜRK-Feridun AÇIKGÖZ/İİSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 04 Eylül 2020 - 10:51 |
Marmaray'a, metroya binen Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Öztürk, gözlemlerini DHA'ya anlattı
İSTANBUL'da Maltepe’den Halkalı istikametine giden Marmaray'a binen Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, gözlemlerini DHA'ya anlattı. Öztürk, '' Benim bizzat şahit olduğum bu. Açık açık dile getirdim, yetkililere de belirttim. Kurallara uyulmadığını görüyorum. Özellikle fiziki mesafeye uyulmuyor, tek başına maske yetmiyor. Elde imkan varken 1,5 metre mesafeyi de korumamız gerekiyor” diye konuştu.