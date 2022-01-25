Marmaray ücretsiz mi, çalışıyor mu? Marmaray çalışma saatleri

Marmaray’ın çalışıp çalışmadığı merak ediliyor. Marmaray çalışma saatleri ile ilgili TCDD ve Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu açıklama yaptı. Bakan Karaismailoğlu açıklamasında, İstanbul’da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Marmaray seferlerinin 24 saat hizmet vereceğini duyurdu. Açıklamada uygulamanın hangi güne kadar devam edeceği de bildirildi. İşte detaylar