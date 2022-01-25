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Marmaray ücretsiz mi, çalışıyor mu? Marmaray çalışma saatleri

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Marmaray’ın ücretsiz olup olmadığı ile ilgili açıklama yapıldı. TCDD Marmaray çalışma saatleri, toplu taşımayı kullanmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kar yağışının etkili olması ile beraber İstanbul’da ulaşım olumsuz etkilendi. Vatandaşlar toplu taşımaya yoğun ilgi gösteriyorlar. Peki, Marmaray ücretsiz mi, çalışıyor mu?

1/2Marmaray ücretsiz mi, çalışıyor mu Marmaray çalışma saatleri

Marmaray’ın çalışıp çalışmadığı merak ediliyor. Marmaray çalışma saatleri ile ilgili TCDD ve Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu açıklama yaptı. Bakan Karaismailoğlu açıklamasında, İstanbul’da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Marmaray seferlerinin 24 saat hizmet vereceğini duyurdu. Açıklamada uygulamanın hangi güne kadar devam edeceği de bildirildi. İşte detaylar

2/2MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ

MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ?

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter'dan "İstanbul’da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Marmaray seferleri perşembe gününe kadar 24 saat ücretsiz hizmet verecektir." açıklamasını yaptı.

TCDD ise, ‘İstanbul genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Marmaray seferleri Perşembe gününe kadar 24 saat ücretsiz hizmet verecektir.’ açıklamasında bulundu.

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