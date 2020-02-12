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DHA
Haber Giriş: 12 Şubat 2020 - 18:09, /

Marmara’da yakalanan 150 kiloluk köpek balığına ilgi

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde balıkçılık yapan Sami Küçük, Tekirdağ’ın Şarköy ilçesi açıklarında yakalanan yaklaşık 150 kilo ağırlığındaki camgöz cinsi köpek balığını tezgahında sergiliyor.

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Şarköy’den Marmara Denizi’ne açılan balıkçıların ağlarına yakalanan yaklaşık 3.50 metre uzunluğunda olan 150 kiloluk camgöz cinsi köpek balığını Sami Küçük, Lüleburgaz’da sergilemeye başladı.

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45 yıldır balıkçılık yapan Küçük’ün sergilediği balık vatandaşların ilgisini çekerken, bol bol fotoğrafları çekildi.

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Küçük, satışa çıkardığı köpek balığı için çok büyük bir kar gözetmediğini belirterek, "Camgöz cinsi köpek balığı Şarköy açıklarında yakalandı.

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150 kilo ağırlığında ve yaklaşık 3,50 metre uzunluğunda. Ben her yıl köpek balığı yakalandıkça Lüleburgaz insanının görmesi için getirmeye çalışıyorum" dedi.

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