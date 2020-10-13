Marmara ejder meyvesinin üretim üssü olacak!

Özellikle diyabet hastalarının yiyebileceği bir meyve çünkü şeker oranı çok düşük. İçerisinde aromatik bitkiler var. Türkiye’ye çok büyük bir katkısı olduğu için bunu yaygınlaştırırsak çiftçi için de büyük bir gelir kapısı olacak. Çünkü ihracatı çok yapılıyor. Akdeniz Bölgesi’nde insanlar taleplere yetişemiyorlar. Bizler de seralarımızı çoğaltıp destek bulabilirsek Avrupa’ya ihracat yapabiliriz. Konum olarak Avrupa’ya çok yakınız. Yetkililerin desteklerini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.