×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Marmara Denizi'nin derinliklerinden örnekler alındı! Bilim dünyasına ışık tutacak: 'Keşfedilmeyi bekliyor' dedi ve açıkladı

Güncelleme Tarihi:

#Marmara Denizi#Jeolojik Kayıtlar#Erdek Körfezi Çalışması
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2025 12:16

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü tarafından Marmara Denizi'nin iklim geçmişini incelemek ve öngörüler geliştirmek amacıyla Erdek Körfezi'nde yürütülen çalışmayla insan kaynaklı kirliliğin jeolojik kayıtlarda bıraktığı izler ortaya çıkarılacak.