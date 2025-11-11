Marmara Denizi'nin derinliklerinden örnekler alındı! Bilim dünyasına ışık tutacak: 'Keşfedilmeyi bekliyor' dedi ve açıkladı

Benzer şekilde Marmara Denizi'nin kalbinde yer alan Erdek Körfezi araştırması da yalnızca bölgesel çevresel koşulları değil, Karadeniz ve Akdeniz arasındaki su alışverişiyle şekillenen özgün iklim dinamiklerini anlamaya yönelik küresel ölçekte bir katkı sunuyor.

Yarı kapalı bir deniz olan Marmara, hem kuzeyden gelen düşük tuzluluk oranına sahip sular hem de güneyden gelen yüksek tuzluluk oranına sahip akıntılar nedeniyle iklim değişimlerine son derece duyarlı bir sistem oluşturuyor. Bu özellikleriyle Erdek Körfezi'nde elde edilen verilerin, Holosen sonrası iklim dalgalanmaları, oksijen düzeylerindeki değişimler, besin döngüleri ve insan etkilerinin birlikte değerlendirilmesine olanak sağlayarak, küresel iklim araştırmalarında önemli bir referans noktası oluşturması da hedefleniyor.