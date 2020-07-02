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Hürriyet
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Haber Giriş: 02 Temmuz 2020 - 16:12,

Markle'dan yeni iddia: Düğünüm bile para kazandırdı

Meghan Markle'ın İngiliz kraliyet ailesine gelişi ve gidişi kelimenin tam anlamıyla rüzgar gibi oldu.

Backgrid UK, Backgrid USA

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1HİÇ GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR
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HİÇ GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

Prens Harry ve oğluyla birlikte ülkeden ayrılıp ABD'ye yerleşse de arkasında bıraktığı izler hala silinmedi. Görünüşe göre de daha uzun süre bu durum değişmeyecek.

2DÜĞÜN GELİR GETİRDİ
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DÜĞÜN GELİR GETİRDİ

The Mail on Sunday gazetesi aleyhine açtığı davanın mahkeme kayıtlarında yer alan bilgilere göre, Meghan Markle, kendisinin Harry ile evlendiği düğün sayesinde İngiltere'nin 1 milyar sterlin civarında turizm geliri elde ettiğini ileri sürdü.

332 MİLYON STERLİNLİK DÜĞÜN
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32 MİLYON STERLİNLİK DÜĞÜN

Prens Harry ile Meghan Markle'ın 19 Mayıs 2018 'deki düğününün giderinin 32 milyon sterline mal olduğu belirtilmişti. Bu giderin büyük bir bölümü İngiliz vergi mükelleflerinden karşılandı.

4ÇİÇEKLER AİLEDEN
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ÇİÇEKLER AİLEDEN

Düğün günü çiçekler ve gece düzenlenen resepsiyonun masrafları ise kraliyet ailesi tarafından ödendi.

5EN BÜYÜK MASRAF GÜVENLİK İÇİN
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EN BÜYÜK MASRAF GÜVENLİK İÇİN

Düğün için harcanan 32 milyon sterlinin büyük bir bölümü, güvenlik önlemlerine gitmişti. Törenin yapıldığı Windsor Şatosu'nun içinde ve çevresinde olağanüstü güvenlik önlemleri alınmıştı.

6AVUKATLARIN İDDİASI
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AVUKATLARIN İDDİASI

Fakat Meghan Markle'ın avukatları düğünün bütün masraflarının kraliyet ailesi tarafından karşılandığını ileri sürdü.

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