Markle'dan yeni iddia: Düğünüm bile para kazandırdı
Meghan Markle'ın İngiliz kraliyet ailesine gelişi ve gidişi kelimenin tam anlamıyla rüzgar gibi oldu.
Backgrid UK, Backgrid USA
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HİÇ GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR
Prens Harry ve oğluyla birlikte ülkeden ayrılıp ABD'ye yerleşse de arkasında bıraktığı izler hala silinmedi. Görünüşe göre de daha uzun süre bu durum değişmeyecek.
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DÜĞÜN GELİR GETİRDİ
The Mail on Sunday gazetesi aleyhine açtığı davanın mahkeme kayıtlarında yer alan bilgilere göre, Meghan Markle, kendisinin Harry ile evlendiği düğün sayesinde İngiltere'nin 1 milyar sterlin civarında turizm geliri elde ettiğini ileri sürdü.
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32 MİLYON STERLİNLİK DÜĞÜN
Prens Harry ile Meghan Markle'ın 19 Mayıs 2018 'deki düğününün giderinin 32 milyon sterline mal olduğu belirtilmişti. Bu giderin büyük bir bölümü İngiliz vergi mükelleflerinden karşılandı.
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ÇİÇEKLER AİLEDEN
Düğün günü çiçekler ve gece düzenlenen resepsiyonun masrafları ise kraliyet ailesi tarafından ödendi.
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EN BÜYÜK MASRAF GÜVENLİK İÇİN
Düğün için harcanan 32 milyon sterlinin büyük bir bölümü, güvenlik önlemlerine gitmişti. Törenin yapıldığı Windsor Şatosu'nun içinde ve çevresinde olağanüstü güvenlik önlemleri alınmıştı.
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AVUKATLARIN İDDİASI
Fakat Meghan Markle'ın avukatları düğünün bütün masraflarının kraliyet ailesi tarafından karşılandığını ileri sürdü.