Marketlerin güncel çalışma saatleri: Tam kapanmada marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte market açılış kapanış saati

MARKETLER SAAT KAÇTA KAPANACAK? Marketler kaçta açılıyor ve saat kaçta kapanıyor sorusu, ŞOK, BİM, A101 gibi zincir marketler başta olmak üzere tüm marketler için merak ediliyor. Marketlerin açılış kapanış saatleri konusunda genelge ile detaylı bilgilendirmede bulunan İçişleri Bakanlığı, belirtilen saat aralığı dışında mahalle bakkalları da dahil olmak üzere marketlerin açık olamayacağını bildirdi.



Marketler, hafta sonu ve hafta içi ayırt etmeksizin 10.00'da açılıp 17.00'a kadar açık kalabilecek. Bu süreçte evin en yakınındaki markete gitme zorunluluğu bulunacak. Evinden uzak marketlere giden kişiler, tespit edilmesi halinde cezai işleme çarptırılabilecek.