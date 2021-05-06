Marketlerin güncel çalışma saatleri: Tam kapanmada marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte market açılış kapanış saati
Marketlerin kaçta açılıp kaçta kapandığı tam kapanma döneminde takip ediliyor. 17 Mayıs tarihine kadar sürecek olan tam kapanma döneminde market, bakkal, kuruyemişçi gibi yerler belirli saatlerde hizmet verecekler. İkamet ettikleri en yakın markete gidecek olanların araç kullanmaması gerekecek. ŞOK, BİM, A101 gibi zincir marketler başta olmak üzere tüm marketlerin açılış ve kapanış saati alışveriş yapacak olan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, tam kapanmada marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte, sokağa çıkma kısıtlamasında marketlerin güncel çalışma saatleri ile ilgili ayrıntılı bilgiler.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Marketlerin çalışma saatlerinde yapılan revizeler ardından vatandaşlar, güncel durumu merak ediyor. Tam kapanma sürecine geçitle birlikte marketlerin çalışma saatleri ve düzeni de değişti. Peki, marketler saat kaçta kapanıyor? Tam kapanmada marketler saat kaça kadar açık? İşte Marketlerin çalışma saatleri
2
MARKETLER SAAT KAÇTA KAPANACAK?
Marketler kaçta açılıyor ve saat kaçta kapanıyor sorusu, ŞOK, BİM, A101 gibi zincir marketler başta olmak üzere tüm marketler için merak ediliyor. Marketlerin açılış kapanış saatleri konusunda genelge ile detaylı bilgilendirmede bulunan İçişleri Bakanlığı, belirtilen saat aralığı dışında mahalle bakkalları da dahil olmak üzere marketlerin açık olamayacağını bildirdi.
Marketler, hafta sonu ve hafta içi ayırt etmeksizin 10.00'da açılıp 17.00'a kadar açık kalabilecek. Bu süreçte evin en yakınındaki markete gitme zorunluluğu bulunacak. Evinden uzak marketlere giden kişiler, tespit edilmesi halinde cezai işleme çarptırılabilecek.
3
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlar zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir.
4
Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.
5
Marketlerde zorunlu temel ihtiyaçlar haricinde ürün satışı yasak olacak.