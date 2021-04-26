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Haber Giriş: 26 Nisan 2021 - 21:45 | 

Marketlerin çalışma saatleri değişti! Yasakta zincir marketler saat kaçta kapanıyor, hafta sonu çalışıyor mu?

Tam kapanmada marketlerin çalışma saatleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrasında yapmış olduğu açıklama ile netlik kazandı. Tam kapanma sürecine girilmesiyle birlikte 17 gün boyunca tam kapanma sürecine uygun çalışma gösterecek olan zincir marketler, hafta sonu ise pazar günleri kapalı olacak. Peki, marketler hangi saatler arası açık olacak? İşte, tam kapanmada marketlerin çalışma saatleri hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklamayla birlikte marketler saat kaçta açılacak ve kapanacak sorusunun cevabı

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Tam kapanmada marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Marketlerin çalışma saatleri, tam kapanma sürecinin ardından yeniden ele alındı. Koronavirüs önlemleri kapsamında tam kapanma sürecine giren Türkiye, pek çok alanda işletmelerin 17 günlüğüne kapanma kararı almasına yönelik kararlarını açıkladı. Peki, tam kapanmada marketlerin çalışma saatleri nasıl şekillendi? İşte, hafta sonu ve pazar günü marketlerin çalışma saatleri hakkında önemli detaylar

2TAM KAPANMADA MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ

TAM KAPANMADA MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamaya göre;

Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak diğer günler belirlenen saatlerde faaliyet gösterecek.

İhtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkamayan yaşlılarımız VEFA ekiplerinden destek isteyebileceklerdir.

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Detaylar, İçişleri Bakanlığı genelgesi ile açıklanacak.

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