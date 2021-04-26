Gündem Haber Giriş: 26 Nisan 2021 - 21:45 | 26 Nisan 2021 - 21:45

Marketlerin çalışma saatleri değişti! Yasakta zincir marketler saat kaçta kapanıyor, hafta sonu çalışıyor mu?

Tam kapanmada marketlerin çalışma saatleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrasında yapmış olduğu açıklama ile netlik kazandı. Tam kapanma sürecine girilmesiyle birlikte 17 gün boyunca tam kapanma sürecine uygun çalışma gösterecek olan zincir marketler, hafta sonu ise pazar günleri kapalı olacak. Peki, marketler hangi saatler arası açık olacak? İşte, tam kapanmada marketlerin çalışma saatleri hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklamayla birlikte marketler saat kaçta açılacak ve kapanacak sorusunun cevabı