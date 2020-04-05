Marketlerin çalışma saatleri değişti mi? Marketler kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor?

Marketlerin açılış ve kapanış saatleri, koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla değişikliğe uğradı. Marketlerde alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar, maske takmak zorunda olacak ve açılış ve kapanış saatlerine riayet edecek. Peki, marketlerin yeni çalışma saati aralığı kaçla kaç arası oldu? BİM, A101, Migros, Şok, Carrefour kaçta açılıp, kaçta kapanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler



Genelgeye göre, il ve ilçelerde tüm marketler 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet verecek. Market içindeki en fazla müşteri sayısı, depolar ve idari bürolar hariç olmak üzere müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın onda biri kadar olacak.