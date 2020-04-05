Marketlerin çalışma saatleri değişti mi? Marketler kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor?
Marketlerin çalışma saatleri, pek çok vatandaşın gündemindeki konu olmaya devam ediyor. Alışveriş yapmak için dışarı çıkmak isteyen vatandaşlar, marketler saat kaça kadar açık sorusuna cevap arıyor. Peki, son düzenleme ile marketler saat kaçta açılıyor ve saat kaçta kapanıyor? İşte, yayımlanan genelgeye göre marketlerin açılış ve kapanış saatleri bilgisi
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Marketlerin açılış ve kapanış saatleri, koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla değişikliğe uğradı. Marketlerde alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar, maske takmak zorunda olacak ve açılış ve kapanış saatlerine riayet edecek. Peki, marketlerin yeni çalışma saati aralığı kaçla kaç arası oldu? BİM, A101, Migros, Şok, Carrefour kaçta açılıp, kaçta kapanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Genelgeye göre, il ve ilçelerde tüm marketler 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet verecek. Market içindeki en fazla müşteri sayısı, depolar ve idari bürolar hariç olmak üzere müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın onda biri kadar olacak.
2
İçeride belirlenen sayıda müşteri bulunması için gerekli tedbirler alınacak. Market içinde belirlenen sayıda müşteri var ise içeriden müşteri çıkmadan başka müşteri içeriye alınmayacak.
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Marketler aynı zamanda içeriye girmek için bekleyen müşterilerin en az bir metre mesafe ile beklemeleri gerektiğini sürekli hatırlatacak, market girişinde görülecek şekilde bu hususu belirten afiş asılacak.