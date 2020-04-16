Marketlerin 2020 Ramazan paketlerinde neler var? Migros, Carrefour, BİM, ŞOK, A101, Ramazan paketleri

CarrefourSA 2020 Ramazan Kolileri CarrefourSA Klasik Ramazan Kolisi



CarrefourSA'nın Klasik Ramazan Kolisi, çekirdek aile sofralarınız için temel ihtiyaçları barındırıyor. Bakliyattan sıvı yağa, makarnadan yemek sonrası çaya kadar geniş ürün yelpazesi ile lezzetli sofralar hazırlamanıza yardımcı olan ürünler, CarrefourSA Klasik Ramazan Kolisi'nde yer alıyor.



CarrefourSA Klasik Ramazan Kolisi İçeriği:



Safya Ayçiçek Yağı 1 lt

Baharım Osmancık Pirinç 1 kg

Tat Kırmızı Mercimek 1 kg

Duru Başbaşı Bulgur 1 kg

Torku Küp Şeker 750 g

Ofçay Binbirdem Harman Çayı 500 g

Sinangil Buğday Unu 1 kg

Filiz Burgu Makarna 500 g

Tat Domates Salçası 430 g

Billur İyotlu Sofra Tuzu 750 g

Mizim Mutfak Mercimek Çorbası 54 g

Bizim Mutfak Tavuk Bulyon 6'lı

Keton Sakızlı Muhallebi 150 g

Pepsi Twist Kola 1 lt

Lipton Soğuk Çay Şeftali 1 lt





CarrefourSA Süper Koli Ramazan Kolisi İçeriği:



Ramazan ayında iftar sofralarınıza lezzet katacak yemeklik malzemeler ile zamandan ve fiyattan büyük oranda tasarru



f etmeniz için CarrefourSA Süper Ramazan Kolisi sizleri bekliyor. Bakliyattan sıvı yağa, şeker ve tuzdan çay ve kahveye, gazlı içeceklerden misafirlerinize yemek sonrası ikram edebileceğiniz tatlıya kadar birçok seçenek yer alıyor.



Safya Ayçiçek Yağı 1 Adet

Baharım Osmancık Pirinç 1 kg

Tat Kırmızı Mercimek 1 kg

Torku Pilavlık Bulgur 1 kg

Torku Küp Şeker 750 g

Ofçay Binbirdem Harman Çayı 500 g

Kocatepe Türk Kahvesi 100 g

Sinangil Buğday Unu 1 kg

Arbella Burgu MAkarna 500 g

Tat Domates Salçası 850 g

Duru Haşlanmış Fasulye 850 g

Yurt Haşlanmış Nohut 800 g

Billur İyotlu Sofra Tuzu 750 g

Marmara Birlik Sİyah Zeytin 200 g

Helsan Helva 200 g

Ülker Çokokrem 180 g

Bizim Mutfak Mercimek Çorbası 54 g

Bizim Mutfak Tavuk Bulyon 6'lı

Bizim Mutfak Kakaolu Puding 100 g

Pepsi Twist Kola 1 lt

Yedigün Portakal 1 lt

Lipton Soğuk Çay Şeftali 1 lt

Lüks Ramazan Kolisi



Ramazan ayında kurulan soflara lezzet ve keyif katmak için hazırlanan CarrefourSA Lüks Ramazan Kolisi sizleri bekliyor. İçerisindeki otuz beş çeşit ürün ile zamandan ve fiyattan tasarruf etmenize yardımcı oluyor. CarrefourSA Lüks paketinde bakliyattan sıvı yağa, şeker ve tuzdan ihtiyaç duyacağınız onlarca ürün tek bir kolide.



CarrefourSA Lüks Ramazan Kolisi İçeriği:



Yudum Ayçiçek Yağı 1 Adet

Yudum Egemden Yumuşak Sızma Zeytinyağı 500 ml

Zeki Osmancık Pirinç 1 kg

Tat Kırmızı Mercimek 1 kg

Tat Nohut 1 kg 8,5 mm

Torku Pilavlık Bulgur 1 kg

Torku Küp Şeker 750 g

Torku Toz Şeker 1000 g

Doğuş Gurme Çay 500 g

Lipton Doğu Karadeniz Demlik Poşet Çay 48'li

Kocatepe Türk Kahvesi 100 g

Sinangil Buğday Unu 1 kg

Nuhun Ankara Burgu Makarna 500 gx2

Filiz İrmik 500 g

Tat Domates Salçası 830 g

Yurt Bezelye 830 g

Duru Haşlanmış Fasulye 400 g

Dardanel Ton 160 g

Billur İyotlu Sofra Tuzu 750 g

Binboğa Çiçek Balı 240 g

Marmara Birlik Sİyah Zeytin 200 g

Helsan Helva 200 g

Ülker Çokokrem 180 g

Bağdat Kırmızı Pul Biber 40 g

Arifoğlu Köfte Harcı 50 g

Bizim Mutfak Mercimek Çorbası 54 g

Bizim Mutfak Tavuk Bulyon 6'lı

Pakmaya Güllü Puding 85 g

Sarıkız Sade MAden Suyu 200 ml cam

Sarıkız C+Limon Maden Suyu 200 ml Cam

Aroma Şeftali - ELma %100 MEyve Suyu 1 lt

Fruko Cool Lime Gazoz 1 lt

Pepsi Twist Kola 1 lt

Lipton Soğuk Çay Şeftali 1 lt





Mega Ramazan Kolisi



CarrefourSA Mega Ramazan Kolisi, en zengin içerikli kolilerden bir tanesi olarak öne çıkıyor. Sıvı yağdan bakliyata, çay, kahve ve gazlı içeceklerden kahvaltılıklara kadar farklı ürünlerin bir arada sunulduğu Carrefour Mega Ramazan Kolisi, geniş ailelere ve iftar sofralarında misafir ağırlamayı sevenlere hitap ediyor.



CarrefourSA Mega Ramazan Kolisi İçeriği:



Kırlangıç Ayçiçek Yağı 1 Adet

Baharım Osmancık Pirinç 1 kg

Tat Kırmızı Mercimek 1 kg

Tat Nohut 1 kg 8,5 mm

Torku Pilavlık Bulgur 1 kg

Torku Küp Şeker 750 g

Torku Toz Şeker 1000 g

Ofçay Binbirdirek Harman Çayı 1 kg

Kocatepe Türk Kahvesi 100 g

Sinangil Buğday Unu 1 kg

Arbella Burgu MAkarna 500 g

Tat Domates Salçası 830 g

Yurt Bezelye 830 g

Duru Haşlanmış Fasulye 400 g

Billur İyotlu Sofra Tuzu 750 g

Binboğa Çiçek Balı 240 g

Marmara Birlik Sİyah Zeytin 200 g

Helsan Helva 200 g

Ülker Çokokrem 180 g

Bizim Mutfak Mercimek Çorbası 54 g

Bizim Mutfak Tavuk Bulyon 6'lı

Bizim Mutfak Kakaolu Puding 100 g

Fruko Cool Lime Gazoz 1 lt

Pepsi Twist Kola 1 lt

Lipton Soğuk Çay Şeftali 1 lt