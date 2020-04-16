Marketlerin 2020 Ramazan paketlerinde neler var? Migros, Carrefour, BİM, ŞOK, A101, Ramazan paketleri
2020 Ramazan ayının başlamasına sayılı gün kala gündeme gelen konulardan biri de marketlerin Ramazan paketleri oldu. Her yıl olduğu gibi Türkiye’nin dört bir yanında bulunan market zincirleri, ekonomik fiyat seçenekli Ramazan paketlerini müşteriyle buluşturacak. Peki, marketlerin 2020 Ramazan paketlerinde neler var? İşte Migros, Carrefour, BİM, ŞOK, A101, Ramazan paketler…
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Ramazan ayı bu yıl 24 Nisan itibariyle başlayacak. Corona virüsü nedeniyle ihtiyaçlarını sosyal mesafeye dikkat ederek gidermek isteyen vatandaşlar, çeşitli ürünlerin yer aldığı Ramazan paketlerine bu yıl daha fazla ilgi gösteriyor. Pek çok market, Ramazan ayının geleneği haline gelen Ramazan paketlerini günler öncesinden hazırladı ve müşterilerini bilgilendirdi. 2020 Ramazan paketlerinde kuru gıdadan kahvaltılığa pek çok ürün çeşidi var. Peki, Marketlerin 2020 Ramazan paketlerinde neler var? Migros, Carrefour, BİM, ŞOK, A101, Ramazan paketleri
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CarrefourSA 2020 Ramazan Kolileri
CarrefourSA Klasik Ramazan Kolisi
CarrefourSA'nın Klasik Ramazan Kolisi, çekirdek aile sofralarınız için temel ihtiyaçları barındırıyor. Bakliyattan sıvı yağa, makarnadan yemek sonrası çaya kadar geniş ürün yelpazesi ile lezzetli sofralar hazırlamanıza yardımcı olan ürünler, CarrefourSA Klasik Ramazan Kolisi'nde yer alıyor.
CarrefourSA Klasik Ramazan Kolisi İçeriği:
Safya Ayçiçek Yağı 1 lt Baharım Osmancık Pirinç 1 kg Tat Kırmızı Mercimek 1 kg Duru Başbaşı Bulgur 1 kg Torku Küp Şeker 750 g Ofçay Binbirdem Harman Çayı 500 g Sinangil Buğday Unu 1 kg Filiz Burgu Makarna 500 g Tat Domates Salçası 430 g Billur İyotlu Sofra Tuzu 750 g Mizim Mutfak Mercimek Çorbası 54 g Bizim Mutfak Tavuk Bulyon 6'lı Keton Sakızlı Muhallebi 150 g Pepsi Twist Kola 1 lt Lipton Soğuk Çay Şeftali 1 lt
CarrefourSA Süper Koli Ramazan Kolisi İçeriği:
Ramazan ayında iftar sofralarınıza lezzet katacak yemeklik malzemeler ile zamandan ve fiyattan büyük oranda tasarru
f etmeniz için CarrefourSA Süper Ramazan Kolisi sizleri bekliyor. Bakliyattan sıvı yağa, şeker ve tuzdan çay ve kahveye, gazlı içeceklerden misafirlerinize yemek sonrası ikram edebileceğiniz tatlıya kadar birçok seçenek yer alıyor.
Safya Ayçiçek Yağı 1 Adet Baharım Osmancık Pirinç 1 kg Tat Kırmızı Mercimek 1 kg Torku Pilavlık Bulgur 1 kg Torku Küp Şeker 750 g Ofçay Binbirdem Harman Çayı 500 g Kocatepe Türk Kahvesi 100 g Sinangil Buğday Unu 1 kg Arbella Burgu MAkarna 500 g Tat Domates Salçası 850 g Duru Haşlanmış Fasulye 850 g Yurt Haşlanmış Nohut 800 g Billur İyotlu Sofra Tuzu 750 g Marmara Birlik Sİyah Zeytin 200 g Helsan Helva 200 g Ülker Çokokrem 180 g Bizim Mutfak Mercimek Çorbası 54 g Bizim Mutfak Tavuk Bulyon 6'lı Bizim Mutfak Kakaolu Puding 100 g Pepsi Twist Kola 1 lt Yedigün Portakal 1 lt Lipton Soğuk Çay Şeftali 1 lt Lüks Ramazan Kolisi
Ramazan ayında kurulan soflara lezzet ve keyif katmak için hazırlanan CarrefourSA Lüks Ramazan Kolisi sizleri bekliyor. İçerisindeki otuz beş çeşit ürün ile zamandan ve fiyattan tasarruf etmenize yardımcı oluyor. CarrefourSA Lüks paketinde bakliyattan sıvı yağa, şeker ve tuzdan ihtiyaç duyacağınız onlarca ürün tek bir kolide.
CarrefourSA Lüks Ramazan Kolisi İçeriği:
Yudum Ayçiçek Yağı 1 Adet Yudum Egemden Yumuşak Sızma Zeytinyağı 500 ml Zeki Osmancık Pirinç 1 kg Tat Kırmızı Mercimek 1 kg Tat Nohut 1 kg 8,5 mm Torku Pilavlık Bulgur 1 kg Torku Küp Şeker 750 g Torku Toz Şeker 1000 g Doğuş Gurme Çay 500 g Lipton Doğu Karadeniz Demlik Poşet Çay 48'li Kocatepe Türk Kahvesi 100 g Sinangil Buğday Unu 1 kg Nuhun Ankara Burgu Makarna 500 gx2 Filiz İrmik 500 g Tat Domates Salçası 830 g Yurt Bezelye 830 g Duru Haşlanmış Fasulye 400 g Dardanel Ton 160 g Billur İyotlu Sofra Tuzu 750 g Binboğa Çiçek Balı 240 g Marmara Birlik Sİyah Zeytin 200 g Helsan Helva 200 g Ülker Çokokrem 180 g Bağdat Kırmızı Pul Biber 40 g Arifoğlu Köfte Harcı 50 g Bizim Mutfak Mercimek Çorbası 54 g Bizim Mutfak Tavuk Bulyon 6'lı Pakmaya Güllü Puding 85 g Sarıkız Sade MAden Suyu 200 ml cam Sarıkız C+Limon Maden Suyu 200 ml Cam Aroma Şeftali - ELma %100 MEyve Suyu 1 lt Fruko Cool Lime Gazoz 1 lt Pepsi Twist Kola 1 lt Lipton Soğuk Çay Şeftali 1 lt
Mega Ramazan Kolisi
CarrefourSA Mega Ramazan Kolisi, en zengin içerikli kolilerden bir tanesi olarak öne çıkıyor. Sıvı yağdan bakliyata, çay, kahve ve gazlı içeceklerden kahvaltılıklara kadar farklı ürünlerin bir arada sunulduğu Carrefour Mega Ramazan Kolisi, geniş ailelere ve iftar sofralarında misafir ağırlamayı sevenlere hitap ediyor.
CarrefourSA Mega Ramazan Kolisi İçeriği:
Kırlangıç Ayçiçek Yağı 1 Adet Baharım Osmancık Pirinç 1 kg Tat Kırmızı Mercimek 1 kg Tat Nohut 1 kg 8,5 mm Torku Pilavlık Bulgur 1 kg Torku Küp Şeker 750 g Torku Toz Şeker 1000 g Ofçay Binbirdirek Harman Çayı 1 kg Kocatepe Türk Kahvesi 100 g Sinangil Buğday Unu 1 kg Arbella Burgu MAkarna 500 g Tat Domates Salçası 830 g Yurt Bezelye 830 g Duru Haşlanmış Fasulye 400 g Billur İyotlu Sofra Tuzu 750 g Binboğa Çiçek Balı 240 g Marmara Birlik Sİyah Zeytin 200 g Helsan Helva 200 g Ülker Çokokrem 180 g Bizim Mutfak Mercimek Çorbası 54 g Bizim Mutfak Tavuk Bulyon 6'lı Bizim Mutfak Kakaolu Puding 100 g Fruko Cool Lime Gazoz 1 lt Pepsi Twist Kola 1 lt Lipton Soğuk Çay Şeftali 1 lt
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MİGROS 2020 RAMAZAN PAKETLERİ
MİGROS Klasik Ramazan Kolisi
İçindekiler:
Yayla Pilavlık Pirinç 1 Kg Torku Pilavlık Bulgur 1 Kg Torku Ayçiçekyağı 1 L Veronelli Burgu Makarna 500 G Tukaş Domates Salçası 830 G Söke Un 1 Kg Doğuş Rize Çay 500 G Torku Küp Şeker 750 G Knorr Şehriyeli Tavuk Çorbası 51 G Knorr Tavuk Bulyon 60 Gr Billur Tuz İyotlu Sofra Tuzu 750 G Coca-Cola Şekersiz 1 L Bizim Mutfak Kakaolu Puding 100 G
Ramazan Ziyafet Paketi
Ramazan Ziyafet Paketi İçindekiler:
Yayla Pilavlık Pirinç 1 Kg Yayla Kırmızı Mercimek 1 Kg Yayla Koçbaşı Nohut 1 Kg Torku Pilavlık Bulgur 1 Kg Torku Ayçiçekyağı 1 L Söke Un 1 Kg Veronelli Burgu Makarna 500 G Veronelli Kalem Makarna 500 G Veronelli Spaghetti Makarna 500 G Tukaş Domates Salçası 830 G Doğadan Geleneksel Karadeniz Çay 500 G Torku Toz Şeker 1 Kg Torku Küp Şeker 750 G Tukaş Ahududu Reçeli 380 G Anavarza Çiçek Balı 220 G Yayla Haşlanmış Bezelye 700 G Yayla Haşlanmış Fasulye 700 G Knorr Şehriyeli Tavuk Çorbası 51 G Knorr Tavuk Bulyon 60 Gr Marmara Birlik Siyah Zeytin 381-410 Ad/Kg 200 G Billur Tuz İşlenmiş İyotlu Sofra Tuzu 750 G Hisar Kahve Türk Kahvesi 100 G Pakmaya Güllü Puding 85 G Arbella İrmik 500 G Kral Cinbaba 140 G Arifoğlu Pul Biber 70 G Arifoğlu Nane 25 G Arifoğlu Kekik 25 G Coca-Cola Zero 1 L Sprite 1 L Fusetea Soğuk Çay Şeftali 1 L
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A101 RAMAZAN PAKETİ 2020
A101 henüz ramazan paketlerine dair bir açıklama yapmadı. 2020 güncel ramazan paketleri açıklanır açıklanmaz listemize eklenecektir!
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ŞOK RAMAZAN PAKETİ 2020
Şok da henüz ramazan paketlerine dair bir açıklama yapmadı. 2020 güncel ramazan paketleri açıklanır açıklanmaz listemize eklenecektir!
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BİM RAMAZAN PAKETİ 2020
BİM henüz ramazan paketlerine dair bir açıklama yapmadı. 2020 güncel ramazan paketleri açıklanır açıklanmaz listemizde yer alacak.