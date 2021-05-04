Marketlerdeki hangi ürünlerin satışı yasaklandı? Online alışveriş yasak mı? Genelge ile açıklandı
Market ürünlerdeki yasaklar soru işaretlerine neden oldu. İçişleri Bakanlığı, 81 ile gönderdiği genelgeyle kısıtlama süresince marketlere alkollü içkinin yanı sıra başka ürünlerin satışını da yasakladı. Peki, marketlerdeki hangi ürünlerin satışı yasaklandı? Online alışveriş yasak mı? İşte satışı yasaklanan ürünler...
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Marketlere getirilen yeni yasaklar ardından birçok soru işareti doğdu. Marketlerdeki hangi ürünlerin satışı yasaklandı? Market yasakları ne zaman başlayacak? Online alışveriş yasak mı? Yasaklar hakkında İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı'dan açıklama geldi. Çatak online alışveriş konusuna da değindi.
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ONLİNE ALIŞVERİŞ YASAK MI?
Online alışverişlerle ilgili bir kısıtlamanın söz konusu olmadığını belirten Çataklı şunları söyledi: "Düzenlemeler cumartesi pazar döneminde yaptığımız düzenlemedir. Tam kapanma sürecine yayıldı. Bu dinamik bir süreç yeni durumlar ve ihtiyaçlar karşısında yeni tedbirler alıyoruz"diye konuşan Çataklı, marketlere getirilen yeni yasaklarla ilgili olarak,"Buradaki temel amaç minumum yoğunluk ve en zaruri ihtiyaçların karşılanarak bu sürecin atlatılması"
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İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine, 'market tedbirleri' konulu genelge gönderdi. Genelgede, vatandaşların zorunlu ihtiyaçları dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyeceğinin altı çizildi.
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HANGİ ÜRÜNLER YASAKLANDI?
Yeni alınan kararlarla birlikte, marketlerde vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyecek.7 Mayıs 2021 Cuma gününden itibaren marketlerde temel gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra sadece hayvan yemi, mamaları ile kozmetik ürünleri satılabilecek. Parfüm ve kozmetik ürünleri ise satılamayacak.
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HAFTA SONU MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLER
Daha önce getirilen alkollü ürün satışı kısıtlamasının yanı sıra marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, zücaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmeyecek.
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SİGARA SATIŞI YASAKLANACAK MI?
Marketlerdeki bazı ürünlere yasak getirilmesi ardından gözler sigara yasağına çevrildi. Sigara satışı sorularına da yanıt geldi. "Sigara yasağına" ilişkin iddiaları da AA muhabirine değerlendiren İçişleri Bakanlığı Yardımcısı İsmail Çataklı, market tedbirlerine yönelik son yayınlanan genelgede, sigara yasağına ilişkin bir kısıtlama olmadığını belirtti.Çataklı, bu yöndeki tezviratların sosyal medya dedikodusundan ibaret olduğunu söyledi.