Marketlerdeki hangi ürünlerin satışı yasaklandı? Online alışveriş yasak mı? Genelge ile açıklandı

ONLİNE ALIŞVERİŞ YASAK MI? Online alışverişlerle ilgili bir kısıtlamanın söz konusu olmadığını belirten Çataklı şunları söyledi: "Düzenlemeler cumartesi pazar döneminde yaptığımız düzenlemedir. Tam kapanma sürecine yayıldı. Bu dinamik bir süreç yeni durumlar ve ihtiyaçlar karşısında yeni tedbirler alıyoruz"diye konuşan Çataklı, marketlere getirilen yeni yasaklarla ilgili olarak,"Buradaki temel amaç minumum yoğunluk ve en zaruri ihtiyaçların karşılanarak bu sürecin atlatılması"