Marketlerde zorunlu temel ihtiyaçlar nelerdir? Bazı ürünlerin satışı genelge ile yasaklandı
Marketlerde zorunlu temel ihtiyaçlar haricinde başka ürünlerin satılamayacağını duyuran İçişleri Bakanlığı, konuyla ilgili detayları genelge ile duyurdu. Genelgenin ilk yayımlanmasının ardından akıllarda soru işareti bırakan 'Sigara yasağı' hususunun da açıklığa kavuşturulduğu son bilgilendirmede, bu durumun yasak kapsamında yer almayacağı aktarıldı. Peki, marketlerde zorunlu temel ihtiyaçlar nelerdir? İşte, marketlerle ilgili son genelge
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1
Marketlerde zorunlu temel ihtiyaçlar dışında herhangi bir ürün satışı yapılamayacağı, bakanlık tarafından gönderilen genelge ile netleştirildi. Buna göre, zorunlu temel ihtiyaçların haricinde satış yapamayacak olan marketler, aksi durumda cezai işlemle karşılaşacak. İşte marketlerde zorunlu temel ihtiyaçlar olarak nitelendirilen ürünler
2
Yayımlanan genelgeye göre marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyecek. Zorunlu temel ihtiyaçlar dışında kalan ürünler ise şu şekilde olacak;
3
Daha önce getirilen alkollü ürün satışı kısıtlamasının yanı sıra marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, zücaciye gibi ürünlerin satışına izin verilmeyecek.
4
7 Mayıs 2021 Cuma gününden itibaren marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) temel gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra sadece hayvan yemi, mamaları ile kozmetik ürünleri (parfümeri ve makyaj malzemeleri hariç) satılabilecek.