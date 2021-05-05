Marketlerde zorunlu temel ihtiyaçlar nelerdir? Bazı ürünlerin satışı genelge ile yasaklandı

Marketlerde zorunlu temel ihtiyaçlar dışında herhangi bir ürün satışı yapılamayacağı, bakanlık tarafından gönderilen genelge ile netleştirildi. Buna göre, zorunlu temel ihtiyaçların haricinde satış yapamayacak olan marketler, aksi durumda cezai işlemle karşılaşacak. İşte marketlerde zorunlu temel ihtiyaçlar olarak nitelendirilen ürünler