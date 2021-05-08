Marketler yarın (pazar) günü açık mı? Zincir marketler hangileri? İşte marketlerin çalışma saatleri (açılış-kapanış)

MARKETLERİN AÇILIŞ -KAPANIŞ SAATLERİ Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecek. Pazar günleri zincir marketler kapalı tutulacak.