Marketler yarın (pazar) günü açık mı? Zincir marketler hangileri? İşte marketlerin çalışma saatleri (açılış-kapanış)
Marketlerin açılış-kapanış saatleri koronavirüs nedeniyle zaman zaman değişime uğruyor. Son olarak tam kapanmaya geçişle birlikte marketlerin çalışma saatleri de değişti. Yeni genelgeyle birlikte bazı marketlerin pazar günü kapalı olması kararlaştırıldı. Peki, pazar günü hangi marketler kapalı? Zincir marketler hangileri? İşte marketlerin çalışma saatleri
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1
Marketlerde yeni önlemler uygulanmaya başlandı. Yeni önlemlerde marketlerin çalışma süresi kısaltılırken bazı ürünlerin de satışına yasaklama getirildi. Marketler, tam kapanma döneminde alkollü ürün satışı kısıtlamasının yanında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim gibi ürünleri satamayacak. Peki, marketler hafta içi ve hafta sonu saat kaçta açılacak, kaça kadar açık olacak?
2
MARKETLERİN AÇILIŞ -KAPANIŞ SAATLERİ
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecek. Pazar günleri zincir marketler kapalı tutulacak.
3
ZİNCİR MARKETLER HANGİLERİ?
Migros, CarrefourSA, A101, Şok, BİM, Hakmar, Makro Market, Happy Center Rammar, Snowy, Üçler gibi marketler zincir market olarak biliniyor.
4
MARKETLERDE SATIŞI YASAKLANAN ÜRÜNLER
İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre marketlerde tüm yiyecek ve temizlik maddeleri satılabilecek. Bunların dışında da hayvan maması ve parfüm ile makyaj ürünleri dışında kozmetik satışı yapılabilecek.
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Daha önce satışına kısıtlama getirilen alkollü ürünlerin yanı sıra elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, zücaciye gibi ürünlerin satışı yapılmayacak.