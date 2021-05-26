Marketler saat kaçta kapanıyor ve açılıyor? 26-27 Mayıs BİM, A101, ŞOK market çalışma saatleri

Marketlerin kaçta açılıyor ve saat kaçta kapanıyor sorusu yanıtlandı. İçişleri Bakanlığı'nın kademeli normalleşme genelgesine göre tam kapanma günlerinde marketler 17.00'a kadar açık olabilecek. Diğer günlerde ise marketlerin kapanış saatleri için herhangi bir kısıtlama bulunmayacak. Peki, marketler ne zaman, saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler