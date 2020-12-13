Marketler saat kaçta kapanıyor, saat kaça kadar açık? İşte marketlerin çalışma saatleri
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulamasında en çok merak edilen konulardan biri de market ve bakkalların çalışma saatleri oldu. 56 saatlik sokağa çıkma yasağı uygulaması boyunca bakkal ve marketler genelgede belirtilen saat aralıklarında hizmet verebilecek. Peki, marketler saat kaçta kapanıyor, saat kaça kadar açık? İşte marketlerin çalışma saatleri…
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1
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İçişleri Bakanlığının 81 ile gönderdiği genelgeyle market ve bakkalların çalışma saatleri paylaşıldı. Vatandaşlar, mahallelerinde bulunan bakkal ve marketlerden araç kullanmamak şartı ile (engelli vatandaşlar hariç) belirlenen saatler arasında hizmet alabilecek.
2
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MARKET VE BAKKALLARIN ÇALIŞMA SAATLERİ
Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.
3
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FIRINLAR NASIL ÇALIŞACAK?
Kısıtlama sürecinde (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) yürüme mesafesindeki fırına gidilebilecek.
Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacak.
4
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RESTORANLAR PAKET SERVİS
Lokanta ve restoran tarzı iş yerleri paket servis haricinde hizmet veremeyecek. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecek.