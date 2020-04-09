Marketler saat kaçta kapanıyor? Migros, Şok, Carrefour BİM, A101 çalışma saatleri
Marketlerin çalışma saatlerinin değişmesiyle birlikte vatandaşlar müşterisi oldukları marketin açılış-kapanış saatlerini araştırmaya başladı. Peki, son düzenleme ile marketler saat kaçta açılıyor ve saat kaçta kapanıyor? Migros, Şok, Carrefour BİM, A101 saat kaçta açılıp kaçta kapanıyor? İşte, yayımlanan genelgeye göre marketlerin açılış ve kapanış saatleri bilgisi
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1
Corona virüsü önlemleri kapsamında marketlerin çalışma saatlerinde değişiklik yapıldı. Yapılan düzenlemeyle birlikte marketler daha geç açılıp daha erken kapanacak. Peki, marketlerin yeni çalışma saati aralığı kaçla kaç arası oldu? BİM, A101, Migros, Şok, Carrefour kaçta açılıp, kaçta kapanacak?
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Genelgeye göre, il ve ilçelerde tüm marketler 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet verecek. Market içindeki en fazla müşteri sayısı, depolar ve idari bürolar hariç olmak üzere müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın onda biri kadar olacak.
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İçeride belirlenen sayıda müşteri bulunması için gerekli tedbirler alınacak. Market içinde belirlenen sayıda müşteri var ise içeriden müşteri çıkmadan başka müşteri içeriye alınmayacak. Marketler aynı zamanda içeriye girmek için bekleyen müşterilerin en az bir metre mesafe ile beklemeleri gerektiğini sürekli hatırlatacak, market girişinde görülecek şekilde bu hususu belirten afiş asılacak.
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MARKETLERDE MASKE ZORUNLU MU?
Pazar yerleri ve marketler gibi toplu halde bulunulan tüm alanlarda maske takılması zorunlu hale getirildi.