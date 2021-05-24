Marketler saat kaçta kapanıyor? Hafta içi marketlerin çalışma saatleri
Marketler hafta içi saat kaçta kapanıyor sorusu ile vatandaşların gündeminde yer alıyor. Marketlerin çalışma saatleri için genelge yayımlayan İçişleri Bakanlığı, hafta sonu ve hafta içi marketlerin çalışma saatleri hakkında bilgi verdi. Buna göre hafta sonu akşam 17.00'a kadar açık olabilecek marketler, hafta içi ise akşam saatlerine kadar hizmet verebilecek. Peki, hafta içi marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte, genelgeden detaylı bilgiler
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1
Marketlerin açılış ve kapanış saatleri netlik kazandı. İçişleri Bakanlığı'nın kademeli normalleşme genelgesine göre tam kapanma günlerinde marketler 17.00'a kadar açık olabilecek. Diğer günlerde ise marketlerin kapanış saatleri için herhangi bir kısıtlama bulunmayacak. Peki, marketler ne zaman, saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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MARKETLER KAÇTA KAPANIYOR, SAAT KAÇTA AÇILIYOR?
Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Cumartesi-Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir.
Diğer günlerde ise marketler 20.00'a kadar açık bulunabilecek.
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Zincir marketler başta olmak üzere çeşitli iş yerleri tarafından açılış veya belirli gün ya da saatlere özgü genel indirim uygulamalarının oluşturduğu yoğunluğun önüne geçilebilmesi için indirim uygulamalarının en az bir hafta sürecek şekilde uzun periyodlarla yapılması gerekmektedir.
Marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, alkol, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye vb. ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan hafta sonlarında izin verilmeyecektir.
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Online market ve yemek sipariş firmaları, hafta içi ve hafta sonu 07.00-24.00 saatleri arasında evlere/adrese servis şeklinde çalışabileceklerdir.