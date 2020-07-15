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Haber Giriş: 15 Temmuz 2020 - 15:34,

Marketler saat kaçta kapanıyor? BİM A101 ŞOK açılış/kapanış saatleri

Marketlerin çalışma saatleri, vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Özellikle BİM, A101 ve ŞOK gibi zincir marketlerin akşam kaça kadar hizmet verdiği ve son olarak kaçta kapandığı merak ediliyor. Öte yandan bu marketlerin sabah kaçta açıldığı da sorgulanıyor. Peki, marketler saat kaçta kapanıyor? İşte, BİM A101 ŞOK açılış/kapanış saatleri...

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Her gün milyonlarca insanın günlük ihtiyaçlarını giderdiği marketlerin çalışma saatlerinde de bir takım düzenlemelere gidildi. Marketlerin açılış ve kapanış saatlerine belli bir standart geldi. İşte, 2020 market açılış saatleri...

2GÜNCEL MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ
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GÜNCEL MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 ile BİM marketleri saat 09:00'da açılıyor, saat 21:00'de de kapanıyor.

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ŞOK marketleri de saat 09:00'da açılıyor ve 21:00'de kapanıyor.

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Marketlerin çalışma saatleri konusunda İçişleri Bakanlığı'ndan herhangi bir genelge gelmediği sürece çalışma saatleri aynı olacak.

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