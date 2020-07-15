Gündem Haber Giriş: 15 Temmuz 2020 - 15:34 , 15 Temmuz 2020 - 15:43

Marketler saat kaçta kapanıyor? BİM A101 ŞOK açılış/kapanış saatleri

Marketlerin çalışma saatleri, vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Özellikle BİM, A101 ve ŞOK gibi zincir marketlerin akşam kaça kadar hizmet verdiği ve son olarak kaçta kapandığı merak ediliyor. Öte yandan bu marketlerin sabah kaçta açıldığı da sorgulanıyor. Peki, marketler saat kaçta kapanıyor? İşte, BİM A101 ŞOK açılış/kapanış saatleri...