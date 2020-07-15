Marketler saat kaçta kapanıyor? BİM A101 ŞOK açılış/kapanış saatleri
Marketlerin çalışma saatleri, vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Özellikle BİM, A101 ve ŞOK gibi zincir marketlerin akşam kaça kadar hizmet verdiği ve son olarak kaçta kapandığı merak ediliyor. Öte yandan bu marketlerin sabah kaçta açıldığı da sorgulanıyor. Peki, marketler saat kaçta kapanıyor? İşte, BİM A101 ŞOK açılış/kapanış saatleri...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Her gün milyonlarca insanın günlük ihtiyaçlarını giderdiği marketlerin çalışma saatlerinde de bir takım düzenlemelere gidildi. Marketlerin açılış ve kapanış saatlerine belli bir standart geldi. İşte, 2020 market açılış saatleri...
2
Abone Ol
GÜNCEL MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ
A101 ile BİM marketleri saat 09:00'da açılıyor, saat 21:00'de de kapanıyor.
3
Abone Ol
ŞOK marketleri de saat 09:00'da açılıyor ve 21:00'de kapanıyor.
4
Abone Ol
Marketlerin çalışma saatleri konusunda İçişleri Bakanlığı'ndan herhangi bir genelge gelmediği sürece çalışma saatleri aynı olacak.