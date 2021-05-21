Marketler saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor? Hafta sonu (22-23 Mayıs) marketler açık olacak mı? İşte market çalışma saatleri
Marketlerin çalışma saatleri İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan normalleşme genelgesi ile belli oldu. 1 Haziran'a kadar sürecek olan kademeli normalleşmede marketler tam kapanma dönemine göre daha uzun saatler faaliyet gösterebilecek. Alınan karara göre hafta içi 21.00-5.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 21.00’den başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak şekilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Sokağa çıkma yasağı olan hafta sonunda bakkal ve marketler saat 10.00'da açılacak. Hafta sonu marketlere gidecek olan vatandaşların araç kullanmaması gerekecek. Peki, marketler saat kaçta kapanıyor, kaçta açılıyor? İşte, hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağında marketlerin çalışma saatleri hakkında ayrıntılı bilgiler.
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Tam kapanmanın ardından koronavirüs vakalarının azalması ile birlikte kontrollü normalleşme dönemi başladı. Hafta sonları ve hafta içi market çalışma saatlerinde değişikliğe gidilmiş, pazar günleri ise zincir marketler alınan tedbirler neticesinde kapatılmıştı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Kademeli normalleşme döneminde; hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 21.00-5.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 21.00’den başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına karar verildi. Tam kapanma döneminin bitmesinin ardından market çalışma saatleri de yeniden güncellendi. İşte market çalışma saatleri ve detaylar
Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Cumartesi-Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir.
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Hafta içi ise sokağa çıkma kısıtlaması olmayan saatler içinde marketler ve bakkallar hizmetlerini sürdürecek.
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Zincir marketler başta olmak üzere çeşitli iş yerleri tarafından açılış veya belirli gün ya da saatlere özgü genel indirim uygulamalarının oluşturduğu yoğunluğun önüne geçilebilmesi için indirim uygulamalarının en az bir hafta sürecek şekilde uzun periyodlarla yapılması gerekmektedir.
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Marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, alkol, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye vb. ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan hafta sonlarında izin verilmeyecektir.