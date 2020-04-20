Marketler saat kaçta açılıyor? Migros BİM A101 ŞOK çalışma ve açılış saatleri
Marketlerin çalışma saatleri, vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. İçişleri Bakanlığı geçtiğimiz haftalarda yayımladığı genelde ile market çalışma saatlerine bir takım düzenlemeler getirmişti. Hafta sonunu kapsayan sokağa çıkma yasağının bitmesinin ardından ise vatandaşlar, günün erken saatlerinden itibaren marketlere ihtiyaçlarını tamamlamak için gidecek. Peki, marketler saat kaçta açılıyor?
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Yeni tip Corona virüsü (Kovid-19) önleme tedbirleri çerçevesinde, her gün milyonlarca insanın günlük ihtiyaçlarını giderdiği marketlerin çalışma saatlerinde bazı değişiklikler yapılmıştı. Vatandaşlar ise marketlerin yeni çalışma sistemi hakkında araştırma yapıyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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Genelgeye göre, il ve ilçelerde tüm marketler 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet verecek. Market içindeki en fazla müşteri sayısı, depolar ve idari bürolar hariç olmak üzere müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın onda biri kadar olacak.
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İçeride belirlenen sayıda müşteri bulunması için gerekli tedbirler alınacak. Market içinde belirlenen sayıda müşteri var ise içeriden müşteri çıkmadan başka müşteri içeriye alınmayacak.Marketler aynı zamanda içeriye girmek için bekleyen müşterilerin en az bir metre mesafe ile beklemeleri gerektiğini sürekli hatırlatacak, market girişinde görülecek şekilde bu hususu belirten afiş asılacak.
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Pazar yerleri ve marketler gibi toplu halde bulunulan tüm alanlarda maske takılması zorunlu hale getirildi.